Lua de sangue hoje: saiba onde e como ver o eclipse lunar no Brasil

Um espetáculo astronômico poderá ser observado parcialmente no céu do Brasil nesta madrugada (4/3). Trata-se de um eclipse lunar total, popularmente conhecido como Lua de sangue, mas apenas suas fases iniciais serão visíveis do território nacional antes de o satélite se pôr.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a superfície lunar.

O evento terá várias fases, mas o momento mais aguardado, a totalidade, quando a Lua fica com o tom avermelhado, não será visível do Brasil. Mesmo assim, a observação do início do eclipse poderá ser feita a olho nu, sem a necessidade de equipamentos especiais.

Horários e visibilidade no Brasil

No Brasil, será possível observar apenas as fases iniciais do eclipse, antes de a Lua se pôr no horizonte oeste. A 'Lua de sangue completa não será visível no território brasileiro.

A janela de observação será curta. O fenômeno começa com a fase penumbral às 5h44 (horário de Brasília), quando a Lua entra na sombra mais clara da Terra e seu brilho diminui sutilmente. A fase parcial, quando a sombra mais escura (umbra) começa a "morder" a Lua, tem início às 6h50. No entanto, neste horário, o Sol já estará nascendo e a Lua muito próxima do horizonte para a maioria das cidades, dificultando ou impossibilitando a visão.

A totalidade, que daria a cor vermelha à Lua, ocorrerá às 8h34, quando nosso satélite natural já estará bem abaixo do horizonte em todo o país. O espetáculo completo será visível na América do Norte, no Oceano Pacífico, na Austrália e no Leste da Ásia.

Por que a Lua fica vermelha?

A cor avermelhada, que não será vista do Brasil desta vez, é explicada pela física. Durante o eclipse total, a atmosfera da Terra funciona como um filtro para a luz solar. Ela espalha a maior parte da luz de cor azul, mas permite que os tons de vermelho e laranja a atravessem e sejam desviados em direção à Lua. Essencialmente, é o mesmo princípio que colore o céu durante o nascer e o pôr do sol.

Como observar o fenômeno

Para aproveitar a fase parcial, a principal dica é buscar um local com o horizonte oeste livre e com pouca poluição luminosa. Chegue ao local de observação antes das 5h45 para não perder o início. Procure a Lua, que estará baixa, próxima ao ponto onde o Sol se põe.

Dê um tempo para seus olhos se acostumarem com a escuridão, o que leva cerca de 20 minutos. Embora o espetáculo seja visível a olho nu, o uso de binóculos pode enriquecer a experiência, revelando mais detalhes. Por fim, confira a previsão do tempo para sua cidade, pois um céu nublado pode impedir a observação.

