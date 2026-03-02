Assine
RISCO QUE VEM DO ALTO

Como uma pipa com cerol apagou a luz de 190 mil casas no Rio de Janeiro

Ocorrência no Jardim Sulacap, na Zona Oeste da cidade, afetou bairros como São Conrado, Rocinha, Barra da Tijuca e Jacarepaguá durante a noite do último domingo

Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
02/03/2026 15:25

Como uma pipa com cerol apagou a luz de 190 mil casas no Rio de Janeiro

Uma linha de pipa com cerol rompeu cabos de alta tensão em torres de transmissão no Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de domingo (1º/3), e deixou cerca de 190 mil clientes da Light sem energia elétrica. O apagão afetou trechos de São Conrado, Rocinha, Barra da Tijuca e Jacarepaguá.

A estrutura atingida é responsável por abastecer diferentes pontos da rede de distribuição na região. As equipes técnicas da Light atuaram imediatamente após o incidente para recompor o sistema.

O fornecimento foi restabelecido de forma gradual por meio de recursos da rede de distribuição e de operações remotas do Centro de Controle Integrado (COI) da empresa. A normalização completa ocorreu durante a madrugada, em razão da complexidade do reparo no cabo atingido, localizado em área de difícil acesso, em trecho de mata.

A Light alertou que soltar pipa próximo à rede elétrica é perigoso e pode provocar rompimento de cabos, curtos-circuitos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento, além de representar risco grave à vida. A recomendação é que a brincadeira aconteça apenas em locais abertos, como praças e campos, sempre longe da fiação.

A empresa também orienta que ninguém tente retirar pipas presas na rede elétrica. Em caso de ocorrência, o indicado é acionar a Light pelo telefone 0800 021 0196.

apagao cerol linha-chilena pipa rio rio-de-janeiro

