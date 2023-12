Um motociclista morreu nesta segunda-feira (25) ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol na zona norte de São Paulo.





Patrick Pereira do Nascimento tinha 19 anos e estava com a namorada na garupa. Os dois passavam pela avenida Inajar de Souza, bairro Cachoerinha, por volta das 18h, quando a linha atingiu o pescoço dele.





Ferido, o jovem perdeu o controle da moto e os dois caíram no chão. De acordo com a polícia, o casal não usava capacete. Com a queda, Patrick foi lançado a cerca de 2 metros da moto.





Uma equipe do SAMU constatou o óbito dele no local. A namorada, cuja identidade não foi divulgada, teve ferimentos leves.





O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal no 72º DP (Vila Penteado). Uma perícia foi realizada no local do acidente.





O uso de linhas com cerol ou chilena (mistura de cola com pó de quartzo e óxido de alumínio) é proibido. Em São Paulo, uma lei de 2019 proíbe o uso do cerol em linhas de pipas ou qualquer outro material cortante aplicado à linha e abrange uso, posse, fabricação e comercialização da mistura cortante.





Lei que proíbe o cerol prevê multa. Caso a lei seja descumprida, a pessoa responsabilizada está sujeita a multa de R$ 1.326,50. No caso de estabelecimentos que comercializem os produtos, a multa pode chegar a R$ 132 mil.