Um jovem de 22 anos foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada de segunda-feira (25), ao defender o pai, um policial civil aposentado, durante uma confusão, em Osasco, na Grande SP.





O crime ocorreu por volta das 3h, no Bairro Pestana. De acordo com a Polícia Militar, homens que seriam moradores de uma favela próxima jogavam bombinhas no quintal para provocar o policial.





O aposentado saiu na rua e passou a discutir com os suspeitos que estavam em uma motocicleta.





Testemunhas relataram à PM que o jovem também saiu da casa ao ouvir os homens dizendo que dariam tiros no portão da residência. Houve discussão e o policial acabou agredido pela dupla, segundo a polícia.





Quando os dois retornavam para dentro de casa, um dos homens atirou e atingiu o filho do policial na cabeça.





Ele foi socorrido ao Hospital São Luiz, mas morreu. O aposentado também ficou ferido e passou por atendimento médico, de acordo com a pasta da Segurança Pública.





O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio no 5º DP de Osasco, que solicitou apoio do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa). Foi requisitada perícia ao local.





Ninguém foi preso até o momento e a polícia faz buscas para identificar os suspeitos.