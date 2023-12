Altas temperaturas, roupas leves e nada de Papai Noel em trenó puxado em renas. O Natal brasileiro não tem nada a ver com o que aparece nos filmes americanos. Então por que não trazer elementos só nossos para a decoração? Foi o que fez um shopping paraense, que mesclou tradições locais com clássicos natalinos, criando um cenário único para os clientes e conquistando a internet.

O centro comercial Paraíso fica na cidade de Santarém, e o destaque da decoração é o Papai Noel catraieiro, trabalhador que faz o transporte de pessoas em canoas a remo típico da região. A embarcação é puxada por peixes da fauna paraense, como poraquês, tambaquis e pirarucus.

O Bom Velhinho também abandonou as vestes pesadas, usando bermuda e camiseta, preparado para enfrentar o calorão. O cenário onde a catraia natalina navega também traz elementos amazônicos, como o peixe-boi, tartaruga e boto.

E até a chegada do Papai Noel foi no clima paraense. O Bom Velhinho desceu de rapel, encenando um mergulho nos rios da região. O Natal com DNA foi registrado em um vídeo que caiu no gosto das redes sociais. “Ficou massa demais! Que essa moda pegue, porque essa cópia nada a ver com nossa realidade está ultrapassada”, elogiou um perfil.

“É tão lindo quando a identidade cultural é respeitada”, escreveu outro. “Isso sim é Brasil”, declarou um terceiro.