Nove pessoas ficaram feridas depois que o motorista de um ônibus passou mal e perdeu o controle do veículo entre Cordovil e Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (25/12). Dois dos feridos estão em estado grave.



Ao g1, testemunhas relataram que o ônibus que fazia o trajeto entre Duque de Caxias e Pilares, perdeu o controle, ficou desgovernado e arrastou carros. O veículo só parou depois de bater em um muro. Os passageiros também afirmaram que o motorista chegou a desmaiar no volante.

“O ônibus veio ‘voado’. A gente só viu a batida, e meu filho já ficou preso às ferragens”, disse uma mulher que estava em um dos carros atingidos pelo ônibus.

As vítimas do acidente foram encaminhadas o Hospital Estadual Getúlio Vargas, situado na Penha. O Correio tentou contato com a unidade de saúde para saber mais informações sobre o estado dos feridos, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.