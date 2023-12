Uma batida de um veículo contra uma árvore deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, na tarde desta segunda-feira (25/12), na altura do Km 15 da MG-030, sentido Nova Lima, na Grande BH.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente provocou uma morte e deixou três vítimas presas às ferragens. Os feridos foram encaminhados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Motoristas que estão na rodovia reclamam de lentidão no trânsito, sentido Nova Lima.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também foi acionada para prestar socorro às vítimas do acidente. Segundo os militares, uma das quatro vítimas está em estado grave e inconsciente e três com fratura nas pernas.

Os que estavam conscientes disseram que todos fizeram uso de bebida alcoólica em uma cachoeira em Raposos e estavam indo para Belo Horizonte, quando o motorista perdeu o controle do veículo e se chocou na árvore do sentido oposto. Ainda segundo as vítimas, todos estavam sem cinto de segurança.