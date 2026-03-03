Centro de Valorização da Vida completa 64 anos e celebra a escuta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Centro de Valorização da Vida (CVV) celebra 64 anos de atuação no apoio emocional e na prevenção do suicídio nesta semana. Para marcar a data, a instituição lançará uma campanha que reforça a importância da conexão humana, base do trabalho realizado por milhares de voluntários em todo o país.

Com mais de seis décadas de serviço ininterrupto, o CVV se consolidou como um porto seguro para quem precisa desabafar. O atendimento é gratuito, sigiloso e anônimo, reafirmando o compromisso de oferecer uma escuta empática, sem julgamentos e focada no acolhimento de quem enfrenta momentos de dor e angústia.

A nova campanha de aniversário destaca o valor de uma conversa genuína, de pessoa para pessoa, em um mundo cada vez mais digital. Como parte da iniciativa, serão divulgados vídeos com profissionais da saúde que explicam o impacto positivo do apoio emocional na vida das pessoas.

O trabalho do CVV é sustentado por voluntários que doam seu tempo para ouvir. Ao longo de 2025, foram realizados mais de 2 milhões de atendimentos, um número que evidencia a crescente necessidade de espaços seguros para o diálogo. Cada ligação, mensagem ou e-mail recebido é tratado com o mesmo propósito: fazer com que a pessoa do outro lado se sinta compreendida e menos sozinha.

Como buscar ajuda ou se tornar voluntário

Qualquer pessoa que precise conversar pode entrar em contato com o CVV 24 horas por dia, sete dias por semana. O principal canal é o telefone 188, com ligação gratuita de todo o território nacional. Também é possível acessar o serviço por chat e e-mail, disponíveis no site oficial da organização.

Para quem deseja fazer parte dessa corrente de solidariedade, o CVV realiza periodicamente Cursos de Seleção de Voluntários. As inscrições estão sempre abertas e o treinamento é gratuito, preparando os interessados para oferecer a escuta acolhedora que caracteriza o trabalho da instituição.

Um problema de saúde pública

A prevenção ao suicídio é uma pauta fundamental de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 15.507 mortes por suicídio em 2021, uma média de 42 casos por dia, afetando majoritariamente a população masculina.

Iniciativas como o Setembro Amarelo, que teve início no Brasil em 2015, buscam ampliar a conscientização sobre o tema e reforçar que o diálogo é uma das principais ferramentas de prevenção. O trabalho contínuo do CVV é parte essencial desse esforço para valorizar cada vida.

