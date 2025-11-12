O guia definitivo para limpar sua air fryer do jeito certo e sem esforço

A air fryer se tornou um item indispensável na cozinha moderna pela sua praticidade, mas a hora da limpeza pode transformar o sonho em pesadelo. A boa notícia é que remover aquela gordura resistente do cesto e manter o aparelho funcionando bem é mais simples do que parece. Com as técnicas certas, você evita o esfrega-esfrega e garante a durabilidade do seu eletrodoméstico.

O primeiro passo, e talvez o mais importante, é avaliar a necessidade de limpeza após cada uso. Alimentos mais gordurosos exigem uma higienização imediata para evitar que os resíduos acumulem e criem crostas difíceis de remover. Já em preparos mais secos, a limpeza pode ser mais espaçada. Manter a regularidade, no entanto, exige menos esforço e preserva o revestimento antiaderente do cesto.

O truque para remover a gordura do cesto

Se a gordura já endureceu, a solução está em um processo simples. Primeiro, retire o excesso de resíduos sólidos com um papel-toalha. Em seguida, coloque o cesto na cuba, despeje água quente até cobrir a grade e adicione algumas gotas de detergente neutro. Se a sujeira estiver muito impregnada, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio na mistura potencializa o efeito.

Deixe a solução agir por cerca de 10 a 20 minutos. Esse tempo é suficiente para que a gordura amoleça e se solte da superfície. Depois, basta descartar a água e finalizar a limpeza com uma esponja.

Evite usar palhas de aço ou o lado abrasivo da esponja, pois eles podem riscar e danificar permanentemente o antiaderente. Seque bem todas as peças antes de guardar para evitar ferrugem. Vale lembrar que alguns modelos permitem que o cesto e a cuba sejam lavados na lava-louças, mas é fundamental consultar o manual do fabricante antes.

Não se esqueça da parte interna

A limpeza não se resume ao cesto. A parte interna da air fryer também acumula gordura e respingos de alimentos. Para limpá-la, certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada e completamente frio. Use um pano úmido com um pouco de detergente neutro ou uma mistura de água com vinagre.

Passe o pano suavemente por toda a superfície interna, incluindo a área ao redor da resistência. Para alcançar os cantos mais difíceis, uma escova de dentes pode ajudar. Por fim, passe outro pano úmido apenas com água para remover qualquer resíduo de produto e seque bem com um pano seco antes de usar novamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.