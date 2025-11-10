Bijuteria esverdeada? Veja 8 truques caseiros para limpar e renovar peças

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Sabe aquela bijuteria favorita que ficou esquecida na gaveta por ter perdido o brilho ou ganhado um tom esverdeado? A boa notícia é que você não precisa se desfazer dela. Esse escurecimento é um processo natural de oxidação, uma reação do metal ao contato com a umidade, o suor e até mesmo produtos que usamos na pele, como perfumes e cremes.

Essa reação química é comum em peças que não são feitas de metais nobres, como ouro ou prata. Felizmente, existem várias maneiras simples de reverter o processo e deixar seus acessórios com aparência de novos usando apenas ingredientes que você provavelmente já tem em casa. Com alguns cuidados, é possível prolongar a vida útil das peças.

Existem várias maneiras simples de reverter o processo e deixar seus acessórios com aparência de novos Faferek de Getty Images

8 truques caseiros para limpar e renovar suas bijuterias

Antes de começar, lembre-se de sempre secar bem as peças após qualquer processo de limpeza para evitar novas manchas. Use uma flanela ou um pano seco.

1. Pasta de dente branca

Aplique uma pequena quantidade de creme dental branco, sem gel, em uma escova de dentes macia e esfregue a peça delicadamente. Depois, mergulhe o acessório em um copo com água para remover os resíduos e seque completamente.

2. Detergente neutro

Faça uma solução com água morna e algumas gotas de detergente neutro. Deixe as peças de molho por cerca de 15 minutos. Se necessário, use uma escova macia para remover a sujeira acumulada. Enxágue bem e seque.

3. Vinagre branco

Umedeça um pedaço de algodão ou um pano macio com vinagre de álcool branco e passe sobre toda a superfície da bijuteria. O ácido do vinagre ajuda a dissolver a oxidação. Finalize enxaguando em água corrente e secando a peça.

4. Mistura potente

Para uma limpeza mais profunda, prepare uma solução em um recipiente com um litro de água morna, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e meio copo de vinagre branco. Deixe as peças de molho por 15 minutos, enxágue e seque.

5. Batom cremoso

Pode parecer estranho, mas funciona. Aplique um pouco de batom cremoso em uma flanela e use-a para polir a bijuteria. A textura do produto ajuda a remover as manchas escuras e a devolver o brilho. Limpe o excesso com um pano seco.

6. Água com gás

Mergulhe as peças em um copo com água gaseificada e deixe de molho durante a noite. As bolhas de gás carbônico ajudam a soltar a sujeira e a oxidação da superfície do metal. Na manhã seguinte, basta secar.

7. Sabão de coco

Use uma escova macia umedecida para passar sabão de coco em barra por toda a peça. Faça uma espuma suave e depois enxágue em água corrente até remover todo o produto. Seque com atenção.

8. Água sanitária diluída

Para casos mais difíceis, misture partes iguais de água sanitária e água morna. Mergulhe as bijuterias por no máximo dez minutos. Enxágue abundantemente para não deixar nenhum resíduo químico e seque bem.

Como conservar as peças por mais tempo

A melhor forma de evitar o escurecimento é a prevenção. Guarde suas bijuterias separadamente, de preferência em saquinhos de tecido ou caixas com divisórias, para evitar o atrito. Um pedaço de giz escolar ou saquinhos de sílica gel no porta-joias também ajudam a absorver a umidade.

Aplique uma camada fina de base de unha incolor ou verniz em spray na peça nova. Isso cria uma barreira protetora contra o suor e a umidade. Lembre-se também de colocar seus acessórios apenas depois que perfumes e cremes tiverem secado completamente na pele.

Para peças de uso diário, uma limpeza leve com um pano de microfibra após cada uso ajuda a remover resíduos. Já para aquelas usadas ocasionalmente, a higienização pode ser feita uma vez por mês.

