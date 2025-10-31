Como tirar manchas de cúrcuma: truques caseiros fáceis e eficazes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Aquela mancha amarela e vibrante de cúrcuma, ou açafrão-da-terra, parece um desastre permanente em roupas e utensílios de cozinha. No entanto, com os truques certos e produtos que você provavelmente já tem em casa, é totalmente possível reverter a situação e deixar tudo limpo novamente.

O grande desafio está na curcumina, o pigmento natural que dá a cor intensa ao tempero. Essa substância se adere com força a fibras de tecidos, como algodão, e a superfícies porosas, como plástico e madeira. Por isso, a agilidade é sua maior aliada: quanto mais rápido você agir sobre a mancha, maiores as chances de removê-la por completo.

Antes de aplicar qualquer produto, o primeiro passo é remover o excesso de cúrcuma com uma colher ou um papel-toalha. Faça isso com cuidado, dando leves batidinhas, sem esfregar. Esfregar a mancha seca pode fazer com que o pigmento penetre ainda mais fundo no material, dificultando a limpeza.

Como tirar mancha de cúrcuma da roupa

A regra de ouro para tecidos é nunca usar água quente em um primeiro momento. O calor pode fixar o pigmento amarelo nas fibras de forma definitiva. Comece sempre lavando a área afetada em água fria corrente para remover o que for superficial.

Uma das soluções mais eficazes é criar uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água. Aplique a mistura sobre a mancha, deixe agir por cerca de 15 minutos e depois enxágue bem. O bicarbonato ajuda a clarear o tecido de forma suave.

Outra opção potente é uma mistura de duas colheres de sopa de vinagre branco com uma colher de sopa de detergente neutro. O vinagre ajuda a quebrar o pigmento, enquanto o detergente age na remoção. Deixe a solução agir por 20 minutos antes de lavar a peça normalmente.

Para roupas brancas, a água sanitária pode ser usada com cautela, sempre diluída em água. Já em tecidos coloridos, o suco de limão funciona como um clareador natural. Aplique algumas gotas sobre a mancha, deixe por meia hora e lave. Apenas lembre-se de não expor a peça ao sol com limão, para evitar novas manchas.

E para remover de potes e utensílios?

Em superfícies de plástico, louça ou madeira, uma pasta de bicarbonato de sódio com algumas gotas de detergente neutro é uma ótima alternativa. Esfregue o local com o lado macio de uma esponja ou uma escova de cerdas suaves e enxágue em seguida.

Você também pode usar uma mistura de bicarbonato de sódio e vinagre branco. Aplique sobre a área manchada, aguarde a efervescência diminuir e deixe agir por dez minutos. Depois, basta esfregar levemente e lavar como de costume para ver o amarelo desaparecer.

