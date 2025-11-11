Mais verde, por favor: como ter um jardim em casa mesmo com pouco espaço

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Trazer um pedaço da natureza para dentro de casa tornou-se uma busca comum por mais qualidade de vida nas cidades brasileiras. O desafio, para muitos, é a falta de espaço. No entanto, mesmo em apartamentos pequenos, é possível criar um cantinho verde que transforma o ambiente, ajuda a purificar o ar e serve como um hobby relaxante. Com planejamento e escolhas certas, varandas, janelas e até paredes podem se transformar em um jardim particular.

Leia também:

Primeiros passos antes de ter um jardim

O sucesso do seu jardim doméstico começa muito antes da compra das plantas. O primeiro passo é entender as condições do seu espaço, principalmente a iluminação. Observe quais cômodos recebem luz solar de forma direta e por quanto tempo. Algumas plantas precisam de várias horas de luz, enquanto outras prosperam na sombra. Avalie também o espaço vertical, que é um grande aliado. Prateleiras, suportes suspensos e jardins verticais aproveitam as paredes e liberam o chão.

Defina também o propósito do seu jardim. Você busca temperos frescos para a cozinha, flores para alegrar o ambiente ou apenas folhagens para dar um toque de verde? Essa decisão orientará a seleção das espécies e tornará a manutenção mais focada e prazerosa.

Escolhendo as plantas ideais para apartamentos

A seleção correta das espécies é fundamental para evitar frustrações. Para quem está começando, o ideal é optar por plantas mais resistentes e que se adaptam bem a ambientes internos. Uma boa estratégia é agrupar plantas com necessidades semelhantes de luz e água.

Veja algumas sugestões populares e fáceis de cuidar:

Para locais com bastante sol: suculentas e cactos são perfeitos. Acumulam água em suas folhas e caules, necessitando de poucas regas. Ervas como alecrim, manjericão e hortelã também adoram sol e são úteis na cozinha.

Para ambientes com luz indireta ou meia-sombra: jiboia, espada-de-são-jorge , zamioculca e filodendro são extremamente resilientes. Elas toleram esquecimentos na rega e não precisam de luz solar direta para se desenvolverem.

Para dar um toque de cor: violetas, antúrios e lírios-da-paz são boas opções que florescem dentro de casa, desde que recebam a claridade adequada, mas sem sol forte batendo diretamente em suas folhas.

A seleção correta das espécies é fundamental para evitar frustraçõesbojanstory de Getty Images Signature

Atenção: algumas plantas populares para apartamentos, como a zamioculca, são tóxicas se ingeridas. Se você tem crianças pequenas ou animais de estimação, certifique-se de posicionar essas espécies fora do alcance ou opte por plantas não tóxicas.

Cuidados básicos para manter seu jardim saudável

Manter as plantas vivas é mais simples do que parece. O principal erro dos iniciantes é o excesso de água. Antes de regar, verifique a umidade do substrato tocando com o dedo. Se a terra estiver seca, é hora de molhar. Se estiver úmida, espere mais um pouco. A maioria das plantas de interior requer rega uma a duas vezes por semana, mas isso varia conforme a espécie e as condições do ambiente.

Vasos com furos de drenagem na base são indispensáveis. Eles permitem que o excesso de água escoe, evitando que as raízes apodreçam. Além disso, limpar as folhas com um pano úmido periodicamente ajuda a remover o pó e facilita a fotossíntese. A adubação também é importante, pois fornece os nutrientes que a planta precisa. Um fertilizante líquido balanceado, aplicado a cada dois meses, costuma ser suficiente para a maioria das espécies de interior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.