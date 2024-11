Ter uma horta caseira é uma forma prática e saudável de garantir alimentos frescos e saborosos sempre ao seu alcance. Se você tem pouco espaço ou está começando a se aventurar no cultivo de plantas, alface, alho e morango são opções ideais para quem deseja praticidade e bons resultados. Vamos ver como cultivar essas delícias no conforto de sua casa!



Como plantar alface em casa



A alface é uma das hortaliças mais fáceis de cultivar e pode ser plantada em pequenos espaços, como jardineiras ou até mesmo vasos. Veja como plantar:



Escolha a variedade de alface



Existem diferentes tipos de alface, como americana, crespa e lisa. Escolha a que mais gosta ou adapte-se ao clima da sua região.



Preparação do solo

A alface prefere solo leve, bem drenado e rico em matéria orgânica. Use uma terra de boa qualidade ou adicione composto orgânico para melhorar a fertilidade.



Plantio



Você pode plantar sementes ou mudas de alface. Se for usar sementes, espalhe-as por cima do solo e cubra levemente com uma fina camada de terra. Caso opte por mudas, plante-as com cuidado, mantendo uma distância de 20 a 30 cm entre cada uma.



Regue o solo regularmente



A alface precisa de bastante luz, mas não diretamente sob o sol forte o dia todo. Regue regularmente, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar.



Colheita



Em cerca de 30 a 45 dias, a alface vai estar pronta para ser colhida. Basta cortar as folhas ao redor da base, e elas vão continuar a crescer por mais um tempo.



Como plantar alho em casa



O alho também é fácil de cultivar e pode ser feito em vasos ou canteiros. Além de ser um ótimo tempero, ele pode ser uma boa adição à sua horta caseira.



Escolha o alho certo



Use dentes de alho frescos e saudáveis. Evite os que você comprou para consumo, pois eles podem ter sido tratados para não brotar.



Preparação do solo



O alho prefere solos bem drenados e férteis. Misture composto orgânico ou adubo de liberação lenta para garantir bons resultados.



Plantio

Separe os dentes de alho sem retirar a casca. Plante-os com a ponta voltada para cima, a cerca de 3 a 5 cm de profundidade e 10 cm de distância entre cada dente.



O alho precisa de sol



O alho precisa de luz direta para crescer bem, então escolha um local ensolarado. Regue com moderação, pois o alho não gosta de solos muito úmidos.



Colheita



O alho está pronto para a colheita após cerca de 8 a 10 meses. Quando as folhas secarem e murcharem, significa que o alho está maduro. Puxe as cabeças com cuidado e deixe-as secar ao sol.



Como plantar morango em casa



O morango é uma fruta deliciosa e nutritiva, que também pode ser cultivada em vasos ou jardineiras. Além disso, o morango é uma planta resistente e de fácil cuidado.



Escolha a variedade



Existem variedades de morango que podem ser cultivadas em vasos, como o morango de jardim e o morango de floração perpétua. Certifique-se de escolher uma variedade adequada ao seu espaço.



Preparação do solo



O morango gosta de solo bem drenado e fértil. A mistura de terra vegetal com composto orgânico é ideal para o plantio.



Plantio



Plante as mudas de morango com o caule central na linha do solo, deixando as raízes submersas, mas o topo da planta exposto. Mantenha uma distância de cerca de 25 cm entre cada muda.



Excesso de água prejudica as raízes



Os morangos precisam de bastante sol, por isso, escolha um local bem iluminado para plantá-los. Regue regularmente, mas sem exagerar, pois o excesso de água pode prejudicar as raízes.



Colheita



Os morangos estão prontos para a colheita após 2 a 3 meses, quando suas frutas estiverem vermelhas e firmes. Colha com cuidado, cortando os pedúnculos com tesoura.