Parece simples jogar tudo na máquina e apertar o botão, mas a verdade é que a forma certa de lavar roupas pode determinar a durabilidade das peças ou ser a causa de manchas, bolinhas e até roupas encolhidas. Apesar de muitas pessoas ignorarem essa etapa, seguir uma sequência lógica e separar os itens corretamente ajuda a proteger os tecidos, otimizar o uso do sabão e evitar problemas que podem surgir já na primeira lavagem.

A seguir, explicamos como separar roupas para lavar e quais são os maiores erros cometidos no processo.

Por onde começar? A separação vem antes de tudo

Antes de qualquer coisa, é preciso separar as roupas corretamente. A divisão mais básica pode ser feita em três grandes grupos:

roupas brancas;



roupas coloridas claras;

roupas escuras.

Além da cor, também é importante observar o tipo de tecido. Roupas delicadas, como lingeries, peças de renda e seda, devem ser lavadas separadamente (ou em saquinhos próprios). Jeans e toalhas, por exemplo, podem soltar fiapos e devem ser lavados com peças similares.

Qual é o jeito certo de lavar roupas?

A seguir, criamos uma lista que vai te ajudar a lavar suas roupas e evitar que resíduos de sujeira, fiapos ou produtos fiquem na máquina e acabem manchando ou desgastando as peças mais sensíveis.

A recomendação mais segura é seguir:

roupas íntimas e delicadas (em saquinhos de proteção);

roupas brancas;

roupas coloridas claras;

roupas coloridas escuras;

jeans, moletons e peças pesadas; toalhas, panos de prato e tapetes por último.

Sabão ou amaciante primeiro? E para que serve cada um?

Muita gente se confunde achando que sabão e amaciante têm a mesma função, mas, na prática, eles cumprem papéis completamente diferentes. O sabão (em pó ou líquido) é o responsável por remover a sujeira, a gordura e os resíduos das roupas. Ele age diretamente sobre as fibras, eliminando manchas e impurezas.

Já o amaciante entra apenas na etapa final da lavagem, e não substitui o sabão. Sua função é deixar os tecidos mais macios, reduzir o atrito entre as fibras (o que evita bolinhas) e dar aquele perfume característico às peças. Usar apenas amaciante não limpa a roupa, apenas disfarça odores temporariamente.

Ambos devem ser colocados nos compartimentos corretos da máquina de lavar. Jogá-los diretamente sobre as roupas pode causar manchas, especialmente em tecidos mais delicados. No caso do sabão em pó, o ideal é diluí-lo antes do uso, sempre respeitando a quantidade indicada na embalagem.

A ordem certa para lavar roupas começa pela separação correta por cor e tipo de tecido pixelshot

E o que mais ajuda a preservar as roupas?

Alguns cuidados podem ser levados em consideração para que suas roupas sejam preservadas:

lavar do avesso ajuda a conservar estampas e reduzir o desgaste dos tecidos;



centrifugação leve para roupas delicadas;



evite secar roupas ao sol direto, principalmente as coloridas, o sol desbota;

use vinagre branco no lugar de amaciante em peças delicadas ou de bebê.

Evite erros comuns

A seguir veja 4 dicas para evitar os erros mais comuns: