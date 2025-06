Com a busca por soluções mais naturais, cresce o interesse por receitas de produtos de limpeza caseiros. Um dos queridinhos do momento é o amaciante caseiro feito com vinagre e bicarbonato, que alia custo baixo, rendimento alto e bons resultados na lavagem de roupas. A fórmula tem ganhado espaço principalmente por quem busca alternativas menos agressivas ao meio ambiente.

Por que fazer amaciante caseiro?

Além de mais econômico, o amaciante caseiro evita o uso de fragrâncias sintéticas e substâncias que podem causar alergias. O vinagre age como amaciante natural, neutralizando odores e resíduos de sabão, enquanto o bicarbonato ajuda a equilibrar o pH e soltar as fibras dos tecidos.

Receita de amaciante caseiro com vinagre e bicarbonato

Veja como fazer o amaciantes caseiro, seguindo poucos passos:

Ingredientes

1 litro de água morna;



1/2 xícara de vinagre branco (de álcool);



1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;

10 gotas de óleo essencial (opcional, para fragrância).

Modo de preparo

em um recipiente fundo, misture a água com o vinagre;

adicione o bicarbonato aos poucos; a reação efervescente é normal;

quando parar de borbulhar, adicione o óleo essencial, se desejar armazene em uma garrafa plástica com tampa;

use cerca de 100 ml por lavagem no compartimento do amaciante da máquina.

Fácil de fazer, o amaciante caseiro amacia, remove odores e não agride os tecidos nem o meio ambiente Africa images

A receita pode ser usada em roupas claras, escuras, de algodão ou sintéticas. No entanto, em peças muito delicadas, como lã ou seda, o ideal é fazer um teste em uma pequena área primeiro.

O cheiro de vinagre fica nas roupas?

Não. Quando usado corretamente e na quantidade indicada, o vinagre evapora durante a secagem, deixando as roupas neutras e sem cheiro. Se quiser um aroma suave, o óleo essencial de lavanda, eucalipto ou capim-limão é uma boa opção.