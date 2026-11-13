Três em cada dez idosos brasileiros têm diabetes: seis dicas para controlar

Às vésperas do Dia Mundial do Diabetes, lembrado neste sábado (14/11), os números da doença no Brasil reforçam a necessidade de ampliar a atenção à saúde da população idosa. Dados da última pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, mostram que 30,4% dos brasileiros com 65 anos ou mais vivem com diabetes, o equivalente a aproximadamente três em cada dez pessoas nessa faixa etária.

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A prevalência é superior entre adultos de 55 a 64 anos, de 22,4%, e à média da população adulta pesquisada, de 10,2%. De acordo com a 11ª edição do Atlas Global do Diabetes, publicada em 2025 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil contabiliza aproximadamente 16,6 milhões de adultos com diabetes diagnosticado, ocupando a sexta posição entre os países com maior número de pessoas adultas vivendo com a doença.

A endocrinologia e professora da Afya Educação Médica Montes Claros, Sayra Lacerda, comenta que o diabetes tipo 2 costuma evoluir silenciosamente ao longo de anos, sem apresentar sintomas evidentes. Por isso, o aumento dos diagnósticos também pode estar relacionado à maior realização de exames e à identificação de pessoas que já conviviam com a doença, mas ainda não sabiam.

Entre os principais, estão o crescimento da obesidade e do excesso de peso, especialmente com acúmulo de gordura abdominal, que favorece a resistência à insulina. Também contribuem o sedentarismo, o consumo frequente de ultraprocessados e bebidas açucaradas, o envelhecimento da população, a privação de sono, o estresse crônico e outros fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto, histórico familiar, diabetes gestacional prévio e síndrome dos ovários policísticos.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 830 milhões de adultos convivem com diabetes em todo o mundo, evidenciando a dimensão de um problema que representa um importante desafio para os sistemas de saúde.

A especialista ressalta que o diagnóstico precoce faz toda a diferença na evolução da doença. Quando identificado o pré-diabetes ou o diabetes nas fases iniciais, podem intervir mais cedo, com mudanças no estilo de vida, perda de peso quando indicada, prática de atividade física, ajustes na alimentação e, quando necessário, tratamento medicamentoso.

Essas medidas ajudam a reduzir o risco de complicações e a preservar a qualidade de vida do paciente. O objetivo não é apenas controlar a glicose, mas proteger órgãos e estruturas importantes, como coração, rins, olhos, nervos e vasos sanguíneos. Afinal, quanto mais tempo a pessoa permanece com a glicemia elevada sem tratamento adequado, maior o risco de danos ao organismo.

“Entre as mais complicações comuns estão as doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, a doença renal diabética, que pode evoluir para insuficiência renal, a retinopatia diabética, que afeta a visão, e a neuropatia diabética, que pode causar dor, formigamento ou perda de sensibilidade nos pés. A doença também aumenta o risco de feridas de difícil cicatrização, infecções, pé diabético e, em casos mais graves, amputações. Por isso, o acompanhamento regular é fundamental.”

“O controle do diabetes vai além da glicose e envolve também a atenção à pressão arterial, ao colesterol, ao peso, à alimentação e à prática de atividade física, sempre com um cuidado individualizado”, ressalta a médica.

Atenção com a hipoglicemia

Publicada no American Diabetes Association, uma pesquisa evidenciou que a perda do chamado alarme natural contra a hipoglicemia atinge 30,6% dos idosos com diabetes tipo 1, segundo os dados apresentados sobre a condição. A geriatra e professora da Afya Contagem, Érica Abjaudi, explica que o idoso com hipoglicemia é caracterizado pela queda excessiva da glicose no sangue, podendo levar a tontura, confusão mental, fraqueza, quedas, perda de consciência e até complicações graves.

“Na pessoa idosa, o diabetes contribui para o aumento da fragilidade e dificuldades na realização das atividades do dia a dia. Outro ponto de atenção é a saúde cognitiva. Pessoas com diabetes, especialmente aquelas que apresentam controle glicêmico inadequado e outros fatores de risco cardiovascular, têm maior probabilidade de desenvolver comprometimento cognitivo e demência”.

Érica destaca que o primeiro ponto é entender que é possível envelhecer com qualidade de vida mesmo convivendo com o diabetes. Para isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis e manter um acompanhamento médico adequado.

A especialista lista seis recomendações para manter a glicose controlada na terceira idade sob controle e viver com máxima qualidade de vida:

Prato colorido, sem radicalismos : Priorize verduras, legumes, frutas inteiras, proteínas e fibras. Evite ultraprocessados e bebidas com açúcar, mas fuja de dietas restritivas demais porque elas podem causar desnutrição e perda de massa muscular .

: Priorize verduras, legumes, frutas inteiras, proteínas e fibras. Evite ultraprocessados e bebidas com açúcar, mas fuja de dietas restritivas demais porque elas podem causar desnutrição e . Corpo ativo : Caminhadas e treinos leves de força e equilíbrio ajudam a controlar a glicose, preservam os músculos e previnem quedas. Respeite sempre seus limites físicos.

: Caminhadas e treinos leves de força e equilíbrio ajudam a controlar a glicose, preservam os músculos e previnem quedas. Respeite sempre seus limites físicos. Remédios e medições em dia : Tome as medicações nos horários certos e monitore a glicemia com a frequência indicada pelo seu médico.

: Tome as medicações nos horários certos e monitore a glicemia com a frequência indicada pelo seu médico. Cuidado diário com os pés : Use sapatos confortáveis e examine os pés todos os dias para identificar feridas, bolhas ou cortes logo no início.

: Use sapatos confortáveis e examine os pés todos os dias para identificar feridas, bolhas ou cortes logo no início. Exames e vacinas preventivas : Faça checapes regulares dos olhos e dos rins, e mantenha a carteira de vacinação sempre atualizada.

: Faça checapes regulares dos olhos e dos rins, e mantenha a carteira de vacinação sempre atualizada. Atenção à hipoglicemia: Aprenda a reconhecer sinais de queda brusca de açúcar, como fraqueza, tremores, suor frio e confusão mental, tratando o episódio rapidamente.

“Um aspecto muito importante é que, na população idosa, nem sempre buscar níveis muito baixos de glicemia significa oferecer o melhor tratamento. As metas de controle devem ser individualizadas, levando em consideração a idade, a funcionalidade, as doenças associadas e, principalmente, o risco de hipoglicemia”, pontua Érica.

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“No fim, o objetivo é muito maior do que controlar o diabetes, é promover um envelhecimento saudável, preservando a segurança, a autonomia e a independência da pessoa idosa”, destaca a geriatra.