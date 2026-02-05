Assine
overlay
Início Bem viver
ESTILO DE VIDA

Brasil engorda, dorme mal e se movimenta menos, mostra pesquisa Vigitel

Dados traçam retrato atualizado dos hábitos de vida da população e acende um alerta sobre o avanço de DCNT como obesidade, diabetes e hipertensão

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/02/2026 13:00

compartilhe

SIGA
x
"Dormir bem é um dos pilares da longevidade e tem impacto direto na saúde cardiovascular e metabólica", diz médico crédito: FreePik

A Pesquisa Vigitel 2025, divulgada pelo Ministério da Saúde, traça um retrato atualizado dos hábitos de vida da população brasileira e acende um alerta sobre o avanço das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como obesidade, diabetes e hipertensão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os dados mostram que o número de adultos com obesidade no país cresceu 118% entre 2006 e 2024. No mesmo período, houve aumento expressivo nos diagnósticos de diabetes (135%), excesso de peso (47%) e hipertensão arterial (31%), reforçando a preocupação com a saúde pública.

Em relação à alimentação, o consumo regular de frutas e hortaliças permanece praticamente estagnado, alcançando cerca de 31% da população.

Já no campo da atividade física, o levantamento aponta uma queda na prática relacionada ao deslocamento:

  • Em 2009, 17% dos adultos se movimentavam a pé ou de bicicleta no dia a dia
  • em 2024, esse percentual caiu para 11,3%, indicando maior dependência do transporte motorizado. Por outro lado, houve crescimento de 42,3% no número de pessoas que praticam atividade física moderada no tempo livre

Pela primeira vez, a pesquisa incluiu dados nacionais sobre o sono. O resultado revela que 20,2% dos adultos dormem menos de seis horas por noite, enquanto 31,7% relatam sintomas de insônia — índice mais elevado entre as mulheres.

Leia Mais

Segundo o nutrólogo Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society (TOS) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), “a Vigitel mostra que o brasileiro está se movimentando menos no dia a dia, dormindo mal e mantendo padrões alimentares que não evoluíram. Quando esses fatores se somam, o risco de obesidade, diabetes e hipertensão aumenta de forma significativa.”

Conforme explica o especialista, o excesso de peso associado ao sono inadequado pode agravar a resistência à insulina, elevar a pressão arterial e manter um estado inflamatório crônico, acelerando o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. “A obesidade, assim como o diabetes e a hipertensão, é uma doença crônica e exige acompanhamento contínuo. Com orientação adequada, é possível melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de complicações”, completa.

De acordo com Durval, os números precisam ser analisados de forma integrada. “Esses dados mostram que não basta falar em alimentação ou exercício de forma isolada. Eles revelam um estilo de vida que favorece o desenvolvimento de doenças crônicas.” O nutróloga afirma preciso olhar para o estilo de vida como um todo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Cuidar da saúde hoje passa por escolhas simples, mas constantes: comer melhor, se movimentar todos os dias e dormir bem”, destaca o médico. “São pilares fundamentais para a saúde e a longevidade e precisam fazer parte das políticas públicas e da rotina da população.”

Tópicos relacionados:

alimentacao-saudavel atividade-fisica estilo-de-vida vigitel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay