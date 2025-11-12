Mais de 90% dos casos de diabetes estão relacionados ao tipo 2 da doença

A diabetes tem se tornado uma preocupação crescente no Brasil. Já são 17 milhões de pessoas que convivem com essa condição crônica e mais de 90% desses casos são de diabetes tipo 2 (DM2), colocando o país em 6º lugar no mundo em número de casos, segundo dados do Atlas do Diabetes de 2025.



“Os números revelam a urgência de abordarmos não apenas o tratamento, mas, principalmente, as causas subjacentes, como o sedentarismo e a alimentação inadequada, que estão impulsionando essa epidemia", alerta a endocrinologista Lorena Lima Amato.



O diabetes tipo 2 é conhecido por ser uma doença "silenciosa". Quais são os principais sinais e sintomas que as pessoas devem observar?



Na maioria das pessoas, o diabetes tipo 2 não apresenta sintomas e a doença é diagnosticada em exames de rotina, como o de sangue que mede a glicemia. Os sintomas costumam surgir depois de anos que a pessoa já tem diabetes e não faz o tratamento, muitas vezes por não saber ser portador da doença. Entre os sintomas que podem aparecer estão o aumento da sede, volume urinário elevado e perda de peso inexplicada.



Como é feito o diagnóstico do DM2 e quais são as principais estratégias para sua prevenção e manejo?



O diagnóstico é feito por meio de exames de glicemia, como a glicemia de jejum ou após o teste de sobrecarga de glicose. A boa notícia é que a prevenção e o manejo do diabetes tipo 2 podem ser significativamente influenciados por mudanças no estilo de vida. O primeiro e mais impactante passo para o controle do diabetes é a adoção de um estilo de vida mais saudável. Isso envolve não apenas reduzir as atividades sedentárias e aumentar a prática de exercícios físicos regulares – como caminhada, corrida ou natação – mas também incorporar atividades espontâneas ao dia a dia, como subir escadas em vez de usar elevadores.



Em relação à alimentação, que papel ela desempenha na prevenção e controle do diabetes tipo 2? Quais seriam suas principais orientações?



A alimentação consciente é fundamental. A mudança alimentar não deve seguir dietas da moda, mas sim focar na redução da ingestão calórica, diminuir o consumo de carnes gordas e embutidos, e aumentar a ingestão de fibras, através de grãos integrais, leguminosas, hortaliças e frutas. Limitar o consumo de bebidas e comidas açucaradas é igualmente importante. Priorizar alimentos naturais e menos processados é sempre a melhor escolha.



O tratamento do diabetes tipo 2 teve avanços com o lançamento do Mounjaro?



No último ano, o tratamento do diabetes tipo 2 ganhou reforço com medicações como Ozempic, Mounjaro e a mais recente Lirux, fabricada no Brasil. O Mounjaro, em particular, representa um avanço significativo. Esta medicação, conhecida como tirzepatida, combina análogos do GLP-1 com a molécula GIP em uma única estrutura. Esta associação se mostrou superior na perda de peso e controle da glicemia em comparação ao uso isolado de semaglutida (Ozempic), oferecendo uma nova e poderosa ferramenta no manejo da doença.

