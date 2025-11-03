Campanha alerta para riscos da diabetes à visão
Durante o mês de novembro, serão feitos vídeos, podcasts e depoimentos em apoio à campanha, além de mutirões de atendimentos em diversas regiões do Brasil
Campanha de conscientização do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alerta para os riscos aumentados que os portadores de diabetes tem de desenvolver a retinopatia diabética, doença que pode causar a perda parcial ou total de visão.
Segundo o CBO, há estudos que indicam que quatro em cada cinco pacientes crônicos têm risco de comprometimento por retinopatia em algum grau. A doença afeta os vasos sanguíneos da retina, alvo principal nesta campanha.
Durando todo o mês de novembro, a mobilização promovida pela CBO terá uma maratona online de conscientização e um calendário de mutirões de atendimentos em diversas regiões do país, voltados ao diagnóstico e ao tratamento precoces. Os mutirões, organizados por município, podem ser encontrados no site da campanha "24h Pelo Diabetes".
O público também poderá acessar conteúdos complementares no site oficial do 24h Pelo Diabetes, que será atualizado ao longo do mês de novembro com vídeos, podcasts e depoimentos em apoio à campanha.
O diabetes é uma das principais doenças crônicas do país, e atinge mais de 16 milhões de pessoas, cerca de 7% de nossa população. Seu acompanhamento pode ser feito nas unidades básicas de saúde, em todo o território nacional, de maneira gratuita.
O Sistema Único de Saúde (SUS) também fornece materiais para medição e controle da doença, capaz de complicar a condição de pacientes para diversas outras doenças, como demências e doenças metabólicas. O próprio diabetes é uma doença com risco de complicações metabólicas e circulatórias, podendo levar à morte se não for devidamente tratada.
