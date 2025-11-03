Campanha alerta para riscos da diabetes à visão

Campanha de conscientização do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alerta para os riscos aumentados que os portadores de diabetes tem de desenvolver a retinopatia diabética, doença que pode causar a perda parcial ou total de visão.

Segundo o CBO, há estudos que indicam que quatro em cada cinco pacientes crônicos têm risco de comprometimento por retinopatia em algum grau. A doença afeta os vasos sanguíneos da retina, alvo principal nesta campanha.

Durando todo o mês de novembro, a mobilização promovida pela CBO terá uma maratona online de conscientização e um calendário de mutirões de atendimentos em diversas regiões do país, voltados ao diagnóstico e ao tratamento precoces. Os mutirões, organizados por município, podem ser encontrados no site da campanha "24h Pelo Diabetes".

O público também poderá acessar conteúdos complementares no site oficial do 24h Pelo Diabetes, que será atualizado ao longo do mês de novembro com vídeos, podcasts e depoimentos em apoio à campanha.

O diabetes é uma das principais doenças crônicas do país, e atinge mais de 16 milhões de pessoas, cerca de 7% de nossa população. Seu acompanhamento pode ser feito nas unidades básicas de saúde, em todo o território nacional, de maneira gratuita.

O Sistema Único de Saúde (SUS) também fornece materiais para medição e controle da doença, capaz de complicar a condição de pacientes para diversas outras doenças, como demências e doenças metabólicas. O próprio diabetes é uma doença com risco de complicações metabólicas e circulatórias, podendo levar à morte se não for devidamente tratada.

