Atriz de 'Gossip Girl' morreu por complicações de diabetes; veja os riscos

A atriz Michelle Trachtenberg, conhecida por seus papéis em 'Gossip Girl' e 'Buffy: A Caça-Vampiros', morreu aos 39 anos, vítima de complicações da diabetes. A informação foi confirmada na quarta-feira (16/4) pelo Gabinete do Médico Legista Chefe da cidade de Nova York ao site Deadline.

De acordo com o comunicado oficial, a morte foi considerada "natural". Michelle foi encontrada sem vida por sua mãe no apartamento onde morava, em Nova York. Policiais e paramédicos foram acionados, mas nenhuma evidência de crime foi identificada. Pouco antes da morte, a atriz havia passado por um transplante de fígado, o que pode ter agravado seu estado de saúde.

A família não autorizou a autópsia por motivos religiosos. Mas, exames laboratoriais posteriores permitiram a atualização da causa da morte.





Quais são as complicações do diabetes?



Diabetes é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados de glicose (açúcar) no sangue. Quando eles estão descontrolados, podem desencadear uma série de complicações graves em diversos órgãos e sistemas do corpo. Entre as principais estão:

Doenças cardiovasculares: diabéticos têm maior risco de infarto, derrame (AVC) e hipertensão;



Comprometimento renal: a diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal, podendo levar à necessidade de diálise ou transplante;



Neuropatia diabética: danos aos nervos que causam dores, formigamentos e perda de sensibilidade, principalmente nos pés;



Problemas de visão: como retinopatia diabética, que pode levar à cegueira;



Complicações hepáticas: embora menos comuns, as alterações no funcionamento do fígado também podem ser geradas pela diabetes. No caso de Michelle, foi necessário um transplante;



Infecções recorrentes: o sistema imunológico pode se tornar mais vulnerável, dificultando a recuperação de infecções;



Cetoacidose diabética: quadro grave provocado pelo acúmulo de corpos cetônicos no sangue, geralmente em pessoas com diabetes tipo 1.



Quem foi Michelle Trachtenberg?



Michelle Trachtenberg iniciou sua trajetória artística ainda na infância, com participações em produções como "As Aventuras de Pete & Pete", da Nickelodeon. Seu primeiro papel de destaque foi como protagonista do filme "A Pequena Espiã" (1996), que marcou uma geração.

Ela ganhou projeção internacional ao interpretar Dawn Summers, irmã da protagonista Buffy, na série "Buffy: A Caça-Vampiros". No cinema, brilhou em títulos como "Eurotrip - Passaporte para a Confusão", "Inspetor Bugiganga" e "Sonhos no Gelo", da Disney.

Na série "Gossip Girl", Michelle conquistou o público com sua performance como Georgina Sparks.