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Dia Mundial da Gentileza: ações simples que transformam a rotina de todos

Pequenos gestos diários têm o poder de mudar o dia de alguém; descubra atitudes fáceis para praticar e espalhar mais empatia na sua comunidade

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
13/11/2026 12:08 - atualizado em 13/11/2026 12:13

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Gentileza diária ativa hormônios do bem-estar e deixa a vida mais leve e conectada
No dia a dia, pequenas atitudes exigem pouco tempo e podem melhorar o bem-estar de quem oferece e de quem recebe apoio crédito: Tupi

O Dia Mundial da Gentileza, celebrado nesta sexta-feira (13), convida a sociedade a refletir sobre a importância da solidariedade nas relações humanas. Em um cotidiano marcado pela pressa e pelo estresse urbano, comportamentos atenciosos têm a capacidade imediata de transformar a rotina e melhorar a convivência coletiva.

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A ideia de celebrar a data surgiu durante uma conferência em Tóquio, no Japão, em 1996, promovida pelo Movimento Mundial da Gentileza (World Kindness Movement). O movimento foi oficializado em 2000, reunindo representações de vários países com o objetivo de mostrar a importância da gentileza na transformação do mundo.

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No dia a dia, pequenas atitudes exigem pouco tempo e podem melhorar o bem-estar de quem oferece e de quem recebe apoio. Práticas acessíveis podem fortalecer os laços sociais e tornar os ambientes urbanos mais acolhedores.

Atitudes práticas para transformar a rotina

Adotar hábitos gentis na rotina diária não depende de recursos financeiros. Ações simples podem ser incorporadas espontaneamente na vida comunitária:

  • Cumprimentar vizinhos, porteiros, motoristas de transporte público e atendentes com bom dia, por favor e obrigado.

  • Ceder passagem no trânsito urbano com paciência para pedestres, ciclistas e outros motoristas.

  • Ouvir com atenção quem precisa desabafar, mantendo o foco na conversa e deixando o celular de lado.

  • Oferecer ajuda espontânea a pessoas idosas, gestantes ou quem carrega sacolas pesadas em escadas e calçadas.

  • Reconhecer o trabalho bem-feito de colegas de equipe por meio de elogios sinceros no ambiente profissional.

  • Enviar mensagens de apoio ou carinho para amigos e parentes distantes sem esperar datas comemorativas.

  • Ceder o lugar na fila do mercado para quem leva apenas um item ou apresenta cansaço visível.

Impacto direto no convívio coletivo

A civilidade compartilhada pode reduzir ciclos de tensão que costumam dominar os grandes centros urbanos. Quando uma pessoa demonstra paciência em um cruzamento movimentado ou ajuda alguém a recolher um objeto caído, contribui para um ambiente mais harmonioso.

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Ambientes corporativos e educacionais podem se tornar mais produtivos quando as relações são pautadas pelo respeito mútuo. A criação de redes de apoio espontâneas pode reduzir o sentimento de isolamento e melhorar o clima social em condomínios e bairros.

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O cultivo contínuo dessas atitudes pode fazer da empatia um hábito permanente, ultrapassando a data comemorativa.

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