Dia Mundial do Diabetes: sintomas, exames e prevenção

O Dia Mundial do Diabetes é lembrado em 14 de novembro de cada ano. Em 2026, o tema é “Ação precoce no diabetes”, com foco no diagnóstico precoce, no acesso ao cuidado e na redução do estigma associado à doença.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O diabetes mellitus é caracterizado pela elevação da glicose no sangue, chamada hiperglicemia. Essa alteração ocorre quando o organismo não produz insulina em quantidade suficiente, não consegue utilizá-la adequadamente ou apresenta uma combinação desses problemas.

Segundo a 11ª edição do Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), publicada em 2025, aproximadamente 589 milhões de adultos de 20 a 79 anos viviam com diabetes no mundo em 2024, o equivalente a um em cada nove adultos. Cerca de 81% viviam em países de baixa e média renda. Estima-se que 43%, aproximadamente 252 milhões de pessoas, desconheciam sua condição, e quase 90% desses casos não diagnosticados estavam nesses países. A projeção é que o número de adultos com diabetes alcance 853 milhões até 2050.

A nutricionista Adriana Stavro reuniu orientações sobre sintomas, exames e prevenção.

Classificação

A doença é classificada em quatro categorias principais, de acordo com sua causa.

Diabetes mellitus tipo 1



Caracteriza-se pela destruição das células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, geralmente por um processo autoimune, levando à deficiência desse hormônio.

LADA — diabetes autoimune latente do adulto

É uma forma de diabetes autoimune que se manifesta na vida adulta, com perda mais lenta da capacidade de produzir insulina. Integra a categoria do diabetes tipo 1.

Diabetes associado à imunoterapia contra o câncer

Alguns medicamentos utilizados na imunoterapia contra o câncer, chamados inibidores de checkpoints imunológicos, podem provocar destruição das células beta e deficiência de insulina. Essa forma é incluída na categoria do diabetes tipo 1 e pode ocorrer com ou sem autoanticorpos detectáveis.

Diabetes mellitus tipo 2



Caracteriza-se pela resistência à ação da insulina associada à perda progressiva da função das células beta do pâncreas, responsáveis pela produção desse hormônio. Inicialmente, o organismo pode aumentar a produção de insulina para compensar essa resistência, mas, com o tempo, essa compensação pode se tornar insuficiente para manter a glicose em níveis adequados.

Essas alterações podem começar anos antes do diagnóstico. Frequentemente, estão associadas a outras condições, como obesidade, hipertensão e alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, que, em conjunto, aumentam o risco cardiovascular.

Diabetes gestacional



É o diabetes diagnosticado no segundo ou terceiro trimestre da gravidez, sem evidências de diabetes preexistente. É importante diferenciá-lo do diabetes que já estava presente antes da gestação, mas ainda não havia sido identificado. Requer acompanhamento para reduzir os riscos à saúde da gestante e do bebê.

Outros tipos específicos de diabetes



Incluem formas relacionadas a alterações genéticas, como o MODY, doenças do pâncreas e doenças hormonais.

Sintomas

Entre os sintomas mais comuns estão sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão turva e perda de peso sem explicação. No entanto, especialmente no diabetes tipo 2, algumas pessoas podem permanecer sem sintomas por anos, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.

Diagnóstico

Fora da gestação, o diagnóstico do diabetes é realizado por exames laboratoriais, considerando um dos seguintes critérios:

Exame

Valor para diagnóstico

Glicemia de jejum, após pelo menos 8 horas sem ingestão calórica

126 mg/dL

Hemoglobina glicada (HbA1c)

6,5%

Glicemia 2 horas após ingestão de 75 g de glicose no teste oral de tolerância à glicose (TOTG)

200 mg/dL

Glicemia ao acaso, na presença de sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica

200 mg/dL

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico precisa ser confirmado por dois resultados alterados: dois exames diferentes realizados no mesmo momento ou a repetição do exame em outra ocasião.



Diagnóstico do diabetes gestacional

No teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75 g, realizado entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, em gestantes sem diabetes previamente identificado, o diagnóstico é estabelecido quando pelo menos um dos valores abaixo é atingido ou ultrapassado:

Momento da coleta

Valor para diagnóstico

Jejum

92 mg/dL

Após 1 hora

180 mg/dL

Após 2 horas

153 mg/dL

Essa é a estratégia de etapa única aceita pela ADA. A avaliação no início do pré-natal também é importante para identificar diabetes preexistente ainda não diagnosticado.

Fatores de risco

Os fatores de risco variam conforme o tipo de diabetes e nem todos podem ser modificados.

Diabetes tipo 1 e LADA



Envolvem predisposição genética e mecanismos autoimunes.

Diabetes gestacional



O risco é maior em mulheres com sobrepeso ou obesidade, idade materna mais avançada, histórico familiar de diabetes tipo 2, síndrome dos ovários policísticos, diabetes gestacional em gravidez anterior ou histórico de bebê com peso elevado ao nascer.

Outros tipos específicos de diabetes



Podem estar relacionados a alterações genéticas, doenças do pâncreas, doenças hormonais ou uso de determinados medicamentos.

Diabetes tipo 2



Seu desenvolvimento envolve fatores genéticos, metabólicos e hábitos de vida. Entre os principais fatores associados ao maior risco estão:

- Sobrepeso e obesidade, especialmente com acúmulo de gordura abdominal.



- Histórico familiar, principalmente em pais ou irmãos com DM2



- Avanço da idade.



- Inatividade física.



- Histórico de diabetes gestacional.



- Hipertensão arterial e alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos.



- Síndrome dos ovários policísticos.



- Doença cardiovascular e outras condições associadas à resistência à insulina, como acantose nigricans, caracterizada por áreas de pele escurecida e espessada.

Prevenção

As possibilidades de prevenção variam conforme o tipo. No diabetes tipo 1 e no LADA, de origem autoimune, não há medidas de alimentação ou estilo de vida comprovadas para prevenir seu desenvolvimento.

Já no diabetes gestacional, alimentação saudável, atividade física regular e cuidados com o peso podem reduzir o risco. Esses cuidados devem começar, quando possível, antes da gravidez e continuar durante a gestação, sempre com orientação profissional. Durante a gravidez, o objetivo é acompanhar o ganho de peso adequado, e não promover emagrecimento.

Para prevenir ou retardar o desenvolvimento do diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença, a ADA de 2026 recomenda:

- Alimentação saudável e individualizada, considerando as necessidades, preferências e condições de cada pessoa.



- Pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, como caminhada rápida.



- Perda de pelo menos 5% a 7% do peso inicial e manutenção do peso perdido, para adultos com sobrepeso ou obesidade e alto risco de diabetes tipo 2.



- Acompanhamento regular, para avaliar a glicemia e apoiar a manutenção das mudanças.

Tratamento

A alimentação é um dos pilares do tratamento do diabetes, junto à atividade física, ao acompanhamento da glicemia e ao tratamento medicamentoso conforme a necessidade. No diabetes tipo 1, o uso de insulina é indispensável.

Não existe uma dieta única para todas as pessoas com diabetes. O planejamento deve considerar o tipo da doença, o tratamento, as necessidades e as preferências individuais.

Alguns padrões alimentares podem contribuir para o controle glicêmico:

- Mediterrâneo: prioriza verduras, legumes, frutas, grãos integrais, feijões, azeite, castanhas e peixes. Pode favorecer o controle da glicose e a saúde cardiovascular.



- DASH: valoriza vegetais, frutas, grãos integrais e laticínios com menor teor de gordura, com redução de sódio. Destaca-se pelo auxílio no controle da pressão arterial.



- Vegetariano: exclui carnes e pode incluir ovos e laticínios. Quando bem planejado, oferece fibras e alimentos vegetais que podem contribuir para o controle glicêmico.



- Baixo em carboidratos: reduz a quantidade de carboidratos, com atenção à qualidade dos alimentos. Pode melhorar a glicemia, mas exige individualização e, em alguns casos, ajuste dos medicamentos pela equipe de saúde.



Independentemente do padrão escolhido, recomenda-se priorizar alimentos ricos em fibras e limitar bebidas açucaradas, doces, grãos refinados e ultraprocessados. A qualidade das gorduras também importa, favorecendo fontes como azeite, castanhas e peixes.

Complicações

Quando a glicose permanece elevada ao longo do tempo, pode causar danos aos vasos sanguíneos e aos nervos, aumentando o risco de infarto, acidente vascular cerebral, doença renal, perda de visão e dificuldade de cicatrização. Feridas nos pés podem evoluir para infecções e, em casos graves, levar a amputações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No diabetes gestacional, o controle inadequado da glicemia aumenta o risco de complicações durante a gravidez e o parto, afetando a saúde da gestante e do bebê.