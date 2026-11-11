Dia Mundial do Diabetes: mutirão em Contagem realiza exames oculares

Neste sábado (14/11), Dia Mundial do Diabetes, será realizada uma ação de saúde ocular voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce de alterações na visão na Afya Faculdade de Ciências Médicas de Contagem. O projeto de extensão universitária é fruto de uma parceria entre a instituição de ensino, a Prefeitura Municipal de Contagem e o Centro de Tecnologia em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais (Cetes/UFMG).



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Com atendimento das 8h às 18h, a iniciativa tem como foco reduzir as filas de espera na rede pública por exames especializados essenciais para pessoas que convivem com doenças crônicas. O principal destaque da ação é a oferta da telerretinografia (retinografia colorida), um exame não invasivo e indolor fundamental para identificar precocemente complicações como a retinopatia diabética, uma das maiores causas de cegueira evitável no mundo.

A ação ganha ainda mais relevância diante da campanha nacional do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), “24 Dias pelo Diabetes”, realizada neste mês. A retinopatia é diagnosticada em cerca de um terço das pessoas com diabetes e a doença é uma das principais causas de perda visual evitável entre adultos em idade produtiva. Segundo o CBO, a retinopatia atinge entre 24% e 39% dos brasileiros com diabetes.



O risco aumenta conforme o tempo de convivência com a doença, após 20 anos de diagnóstico, 90% dos pacientes com diabetes tipo 1 e 60% daqueles com tipo 2 apresentam algum grau de complicação. No entanto, a detecção e o tratamento precoces podem reduzir para menos de 5% o risco de evolução para a cegueira definitiva.



Nesta primeira etapa da ação, serão contemplados mais de 60 pacientes com diagnóstico de diabetes e hipertensão, abrangendo todas as oito regionais administrativas do município de Contagem. A ação oferecerá exames de retinografia colorida, aferição da pressão arterial, teste de glicemia capilar e avaliação antropométrica, com verificação de peso, altura e índice de massa corporal. Também serão realizadas orientações educativas sobre saúde e autocuidado.

Os atendimentos serão supervisionados pelo coordenador responsável da ação, Alan Ferreira, e conduzidos por estudantes do curso de medicina da Afya Contagem, unindo aprendizado prático e humanizado à responsabilidade social e ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Edemilson Marques, diretor da Afya Contagem, destaca que o papel como instituição de ensino vai muito além da sala de aula. “Ao abrirmos as portas para essa ação, cumprimos o dever social de devolver cuidado direto à comunidade de Contagem. A iniciativa une o que há de mais moderno em medicina à prática humanizada dos nossos futuros médicos, atacando um gargalo crítico da saúde pública e prevenindo complicações graves como a perda de visão."

O agendamento será realizado exclusivamente pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, responsáveis pela triagem clínica, considerando critérios como idade e complexidade do quadro de saúde, além da convocação direta dos pacientes selecionados.

Serviço



Ação de saúde ocular



Data: sábado, 14 de novembro



Horário: 8h às 18h



Local: Afya Faculdade de Ciências Médicas de Contagem – Rua Professor Sigefredo Marquês, 341 - Estância do Hibisco



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Quem pode participar: usuários do SUS com diabetes e hipertensão pré-agendados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Contagem

