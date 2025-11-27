Diabetes: 5 dicas para proteger a visão

A retinopatia diabética é uma das complicações mais sérias e silenciosas do diabetes, afetando significativamente a qualidade de vida das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de um terço das pessoas com diabetes desenvolve algum grau da doença, mas até 95% dos casos de cegueira poderiam ser evitados com diagnóstico precoce e tratamento adequado.

“A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira evitável em adultos. Causada pelo excesso de glicose no sangue, ela danifica os vasos sanguíneos da retina e pode levar à perda de visão se não for identificada a tempo. O grande desafio é que ela se desenvolve de forma silenciosa, muitas vezes sem provocar sintomas nas fases iniciais. Por isso, o acompanhamento regular é essencial para detectar precocemente e iniciar o tratamento antes que o dano se torne irreversível”, explica Victor Massote, vice-diretor clínico do Oculare Hospital de Oftalmologia.

Confira 5 dicas para manter a saúde dos olhos em dia e prevenir complicações oculares relacionadas ao diabetes:

1. Faça o exame de fundo de olho regularmente



A retinopatia diabética pode se desenvolver sem sintomas. O exame de fundo de olho é simples e permite detectar alterações precoces na retina.

Pessoas com diabetes tipo 1 devem fazer o primeiro exame cinco anos após o diagnóstico

Já quem tem diabetes tipo 2 deve realizá-lo assim que a doença for diagnosticada

Em ambos os casos, o acompanhamento deve ser anual ou conforme orientação médica. Em algumas situações a frequência deve ser maior, como nos casos que houver retinopatia moderada a grave, durante a gestação de mulheres com diabetes tipo 1.



2. Mantenha a glicemia sob controle



O controle rigoroso dos níveis de glicose é a principal forma de prevenir lesões nos vasos sanguíneos da retina. Seguir o tratamento indicado pelo endocrinologista e a dieta indicada pela nutricionista, reduz significativamente o risco de complicações visuais. Além disso, devemos manter bom controle pressórico e lipídico.

3. Cuide da alimentação e do estilo de vida



Uma dieta equilibrada, com redução do consumo de açúcares simples e gorduras saturadas, associada à prática regular de atividade física, ajuda a estabilizar a glicemia e melhora a circulação — inclusive nos olhos. O controle da obesidade reduz os mediadores inflamatórios e melhoram a resistência insulínica, ajudando no melhor controle da doença.

4. Evite o tabagismo e o sedentarismo



O cigarro e o sedentarismo agravam o risco de doenças vasculares e aceleram a progressão da retinopatia diabética. Abandonar o tabaco e manter o corpo ativo são atitudes que protegem também a visão.



5. Fique atento a qualquer mudança na visão



Visão borrada, manchas escuras, flashes de luz ou perda parcial do campo visual são sinais de alerta. Ao perceber qualquer alteração, procure imediatamente um oftalmologista.

Cuidar da visão é parte essencial do controle do diabetes. Com acompanhamento médico, hábitos saudáveis e exames regulares, é possível enxergar o problema antes que ele traga consequências irreversíveis. Nos casos mais graves, nossa equipe especializada está preparada para oferecer o tratamento mais adequado para cada situação.

