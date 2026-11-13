Diabetes: 7 cuidados para identificar e controlar antes das complicações

O Brasil tem 16,6 milhões de adultos com diabetes, o sexto maior número do mundo, segundo a 11ª edição do Atlas da Federação Internacional de Diabetes (IDF), publicada em 2025. No planeta, cerca de 252 milhões de pessoas têm a doença e não sabem.

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"Muita gente passou anos com a glicose alta sem saber, ou parou de fazer o acompanhamento depois do diagnóstico. Um exame de sangue feito na hora certa teria dado tempo de tratar antes", afirma Flávia Pieroni, endocrinologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa, em Minas Gerais.

Com o Dia Mundial do Diabetes lembrado neste sábado (14/11), confira algumas orientações para descobrir a doença cedo e evitar que ela avance.

1. Não espere os sintomas



O diabetes tipo 2, o mais comum, pode evoluir por muito tempo sem sintomas, e por isso o exame de rotina é o que permite descobrir a doença cedo. "Sede excessiva, vontade frequente de urinar, cansaço e perda de peso sem explicação costumam aparecer só numa fase mais avançada", afirma Flávia.

2. Faça os exames a partir dos 35 anos



A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda que todo adulto faça o rastreamento a partir dos 35 anos. Quem tem sobrepeso ou obesidade e mais um fator de risco, como pré-diabetes em exame anterior ou diabetes na gravidez, deve começar antes. Com resultados normais e baixo risco, os exames podem ser repetidos a cada três anos. Para quem tem pré-diabetes ou vários fatores de risco, a reavaliação é anual.

3. Fique de olho nas crianças acima do peso



O diabetes tipo 2 também atinge crianças e adolescentes. A SBD orienta que aqueles com sobrepeso ou obesidade e outro risco associado, como casos de diabetes na família, sejam avaliados a partir dos 10 anos ou do início da puberdade.

4. Entenda para que serve cada exame



Três exames de sangue são usados no diagnóstico: a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a curva glicêmica.

"A glicemia de jejum é a mais conhecida, mas sozinha pode deixar passar casos de pré-diabetes e até de diabetes. A hemoglobina glicada mostra a média da glicose dos últimos dois a três meses, e a curva glicêmica revela como o organismo lida com o açúcar depois que ele entra no sangue", afirma Tatiana Chiara, endocrinologista do Laboratório Exame, da Dasa, no Distrito Federal.

Sobre o preparo, Flávia orienta: "A glicemia de jejum e a curva glicêmica pedem oito horas sem comer, e a curva exige cerca de duas horas no laboratório, em repouso. A hemoglobina glicada pode ser feita sem jejum, assim como o perfil lipídico na maioria dos casos". Todos os exames precisam de pedido médico.

5. Leve o pré-diabetes a sério



Nessa fase, a glicose já está acima do normal, mas ainda abaixo do limite da doença. "O pré-diabetes é a melhor fase para agir. Mudar a alimentação, se exercitar e perder peso pode atrasar ou até evitar a doença, só que essa fase não tem sintoma e só aparece no exame", diz a endocrinologista do São Marcos.

6. Cuide dos pés



As amputações estão entre as complicações mais graves da doença. No Distrito Federal, as internações por diabetes na rede pública cresceram 12% entre janeiro e julho de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, e 113 delas tiveram uma amputação como procedimento principal, segundo a Secretaria de Saúde do DF.

"Quase sempre começa com uma ferida no pé que não cicatriza, porque o diabetes não controlado leva a complicações de ordem vascular e neuropática, comprometendo a circulação e sensibilidade", alerta Tatiana.

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7. Mantenha o acompanhamento depois do diagnóstico



Quem já tem diabetes costuma repetir a hemoglobina glicada a cada três a seis meses, de acordo com Flávia. "Também pedimos exames para avaliar os rins, como a relação albumina/creatinina na urina e a creatinina no sangue, e o perfil lipídico, porque o diabetes aumenta o risco cardiovascular. O exame de fundo de olho e a avaliação dos pés completam o acompanhamento. Rim, olho e coração vão sendo afetados aos poucos, e esses exames mostram o problema antes que ele termine numa internação", diz.

