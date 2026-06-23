Assine
overlay
Início Bem viver
RESISTÊNCIA À INSULINA

Por que a mulher deve monitorar a glicose durante a gravidez?

Cerca de 11% das gestantes brasileiras tem diabetes gestacional; condição pode trazer riscos para a mãe e para o bebê, mas, muitas vezes, não apresenta sintomas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/06/2026 14:00 - atualizado em 23/06/2026 14:06

compartilhe

SIGA
×
diabetes gestacional glicose
Para controlar, é possível combinar acompanhamento médico, hábitos saudáveis e novas tecnologias crédito: krakenimages.com/Magnific

O diabetes gestacional é uma condição cada vez mais frequente e que exige atenção durante o pré-natal. Segundo a International Diabetes Federation (IDF), aproximadamente 11% das gestantes no Brasil tem a condição, enquanto globalmente cerca de um em cada seis nascimentos é afetado por níveis elevados de glicose na gravidez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue durante a gestação, a condição surge, em grande parte, devido às alterações hormonais próprias desse período, que podem dificultar a ação da insulina. Embora muitas vezes não apresente sinais claros, alguns sintomas podem surgir, como sede excessiva, aumento da vontade de urinar, cansaço, visão turva e infecções frequentes.

Mesmo sendo, na maioria dos casos, temporário, o diabetes gestacional pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, especialmente quando não é controlado adequadamente. Por isso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo são fundamentais para uma gestação mais segura.

Leia Mais

O diabetes gestacional exige acompanhamento rigoroso para evitar oscilações glicêmicas que podem trazer riscos à mãe e ao bebê. Nesse contexto, o a endocrinologista Jellin Zambon, gerente médica principal da divisão de cuidados para diabetes da Abbott no Brasil, comenta sobre o uso de tecnologias de monitoramento de glicose em tempo real.

“Além das mudanças na alimentação e do acompanhamento médico, os sistemas de monitoramento contínuo permitem acompanhar os níveis de glicose ao longo do dia de forma prática e precisa, oferecendo mais confiança para lidar com esta condição em um momento que já envolve muitas emoções”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Combinando acompanhamento médico, hábitos saudáveis e o apoio de novas tecnologias, é possível controlar o diabetes gestacional de forma mais eficiente e segura. 

Tópicos relacionados:

acompanhamento-medico diabetes-gestacional glicose insulina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay