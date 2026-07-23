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NATURAL E SAUDÁVEL

O que os pais precisam saber sobre a puberdade masculina

Urologista explica as principais mudanças dessa fase, os sinais que merecem atenção e quando buscar avaliação médica

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Repórter
23/07/2026 12:02

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Mudanças persistentes ou sintomas importantes nunca devem ser encarados apenas como uma fase da adolescência
Mudanças persistentes ou sintomas importantes nunca devem ser encarados apenas como uma fase da adolescência crédito: 8photo/ Freepik

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A puberdade é um processo natural e saudável, mas também representa uma oportunidade importante para acompanhar o desenvolvimento masculino. O diálogo entre pais, adolescentes e profissionais de saúde é fundamental para esclarecer dúvidas, reduzir inseguranças e permitir o diagnóstico precoce de alterações que podem influenciar a fertilidade e a saúde do homem ao longo da vida. Mas, afinal, o que caracteriza a puberdade masculina?

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O médico urologista Pedro Bastos explica que esse é o período em que o organismo passa da infância para a vida adulta, impulsionado principalmente pelo aumento da produção de testosterona pelos testículos. "Na maioria dos meninos, a puberdade começa entre os 9 e os 14 anos, sendo o crescimento dos testículos o primeiro sinal. Consideramos a puberdade precoce quando ela ocorre antes dos 9 anos e tardia quando não há aumento dos testículos após os 14 anos. Nesses casos, é importante uma avaliação médica para identificar possíveis alterações hormonais, genéticas ou outras condições que necessitem de tratamento", afirma.

Segundo Bastos, durante esse período, o corpo passa por uma série de transformações físicas. Entre as principais estão o crescimento dos testículos (geralmente o primeiro sinal da puberdade), o surgimento de pelos pubianos, axilares e faciais, a mudança da voz, o ganho de massa muscular, o crescimento acelerado em altura e o aumento da produção de suor e da oleosidade da pele, favorecendo o aparecimento da acne. Também é nessa fase que têm início a produção de espermatozoides e as primeiras ejaculações.

Embora grande parte das mudanças faça parte do desenvolvimento normal, alguns sinais merecem atenção e devem ser avaliados por um médico. De acordo com o urologista, entre os principais estão:

  • Dor persistente ou aumento importante de um dos testículos;
  • Assimetria muito acentuada entre os testículos;
  • Presença de nódulos testiculares;
  • Pênis extremamente pequeno para a idade;
  • Curvatura importante do pênis durante as ereções;
  • Dor intensa na bolsa escrotal, principalmente quando surge de forma súbita;
  • Ausência de desenvolvimento puberal após os 14 anos;
  • Crescimento muito rápido antes dos 9 anos;

"Mudanças persistentes ou sintomas importantes nunca devem ser encarados apenas como uma fase da adolescência", ressalta.

Além dos sinais que merecem investigação, a adolescência também pode revelar algumas condições urológicas que passaram despercebidas anteriormente ou que surgem nessa fase. Como por exemplo:

  • Varicocele (dilatação das veias ao redor do testículo e principal causa corrigível de infertilidade masculina);
  • Fimose persistente;
  • Testículo não descido (criptorquidia) que passou despercebido na infância;
  • Hidrocele (acúmulo de líquido ao redor do testículo, que pode causar aumento da bolsa escrotal);
  • Cistos benignos do epidídimo (pequenas bolsas de líquido que podem aparecer próximas aos testículos);
  • Torção testicular (quando o testículo sofre uma torção que pode comprometer sua circulação e precisa de atendimento rápido);
  • Tumores testiculares, embora raros, mais frequentes entre adolescentes e adultos jovens.

“Qualquer alteração persistente no desenvolvimento dos genitais, como dores, inchaços, mudanças percebidas nos testículos ou dificuldade para urinar, justifica uma avaliação com o urologista. Mesmo na ausência de sintomas, muitos especialistas defendem pelo menos uma avaliação urológica durante a adolescência”, orienta o médico.

O especialista explica que algumas dessas condições podem ter impacto permanente quando o diagnóstico é tardio. Segundo ele, casos como varicocele, criptorquidia, torção testicular e algumas doenças hormonais e genéticas podem comprometer a fertilidade e o desenvolvimento sexual quando não recebem acompanhamento adequado. "A boa notícia é que, quando identificadas precocemente, muitas dessas condições apresentam excelentes resultados com acompanhamento e tratamento adequados", relata.

Perfil

Pedro Bastos Guimarães Almeida é urologista e andrologista, com formação em cirurgia geral pela Santa Casa de Juiz de Fora e em Urologia pela Santa Casa de Belo Horizonte. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e membro da International Society for Sexual Medicine (ISSM), com atuação voltada à saúde masculina e medicina sexual.

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