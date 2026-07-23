O que os pais precisam saber sobre a puberdade masculina

A puberdade é um processo natural e saudável, mas também representa uma oportunidade importante para acompanhar o desenvolvimento masculino. O diálogo entre pais, adolescentes e profissionais de saúde é fundamental para esclarecer dúvidas, reduzir inseguranças e permitir o diagnóstico precoce de alterações que podem influenciar a fertilidade e a saúde do homem ao longo da vida. Mas, afinal, o que caracteriza a puberdade masculina?

Pedro Bastos

O médico urologistaexplica que esse é o período em que o organismo passa da infância para a vida adulta, impulsionado principalmente pelo aumento da produção de testosterona pelos testículos. "Na maioria dos meninos, a puberdade começa entre os 9 e os 14 anos, sendo o crescimento dos testículos o primeiro sinal. Consideramos a puberdade precoce quando ela ocorre antes dos 9 anos e tardia quando não há aumento dos testículos após os 14 anos. Nesses casos, é importante uma avaliação médica para identificar possíveis alterações hormonais, genéticas ou outras condições que necessitem de tratamento", afirma.

Segundo Bastos, durante esse período, o corpo passa por uma série de transformações físicas. Entre as principais estão o crescimento dos testículos (geralmente o primeiro sinal da puberdade), o surgimento de pelos pubianos, axilares e faciais, a mudança da voz, o ganho de massa muscular, o crescimento acelerado em altura e o aumento da produção de suor e da oleosidade da pele, favorecendo o aparecimento da acne. Também é nessa fase que têm início a produção de espermatozoides e as primeiras ejaculações.

Embora grande parte das mudanças faça parte do desenvolvimento normal, alguns sinais merecem atenção e devem ser avaliados por um médico. De acordo com o urologista, entre os principais estão:

Dor persistente ou aumento importante de um dos testículos;

Assimetria muito acentuada entre os testículos;

Presença de nódulos testiculares;

Pênis extremamente pequeno para a idade;

Curvatura importante do pênis durante as ereções;

Dor intensa na bolsa escrotal, principalmente quando surge de forma súbita;

Ausência de desenvolvimento puberal após os 14 anos;

Crescimento muito rápido antes dos 9 anos;

"Mudanças persistentes ou sintomas importantes nunca devem ser encarados apenas como uma fase da adolescência", ressalta.

Além dos sinais que merecem investigação, a adolescência também pode revelar algumas condições urológicas que passaram despercebidas anteriormente ou que surgem nessa fase. Como por exemplo:

Varicocele (dilatação das veias ao redor do testículo e principal causa corrigível de infertilidade masculina);

Fimose persistente;

Testículo não descido (criptorquidia) que passou despercebido na infância;

Hidrocele (acúmulo de líquido ao redor do testículo, que pode causar aumento da bolsa escrotal);

Cistos benignos do epidídimo (pequenas bolsas de líquido que podem aparecer próximas aos testículos);

Torção testicular (quando o testículo sofre uma torção que pode comprometer sua circulação e precisa de atendimento rápido);

Tumores testiculares, embora raros, mais frequentes entre adolescentes e adultos jovens.

“Qualquer alteração persistente no desenvolvimento dos genitais, como dores, inchaços, mudanças percebidas nos testículos ou dificuldade para urinar, justifica uma avaliação com o urologista. Mesmo na ausência de sintomas, muitos especialistas defendem pelo menos uma avaliação urológica durante a adolescência”, orienta o médico.

O especialista explica que algumas dessas condições podem impacto permanente quando o diagnóstico é tardio. Segundo ele, casos como varicocele, criptorquidia, torção testicular e algumas doenças hormonais e genéticas podem comprometer a fertilidade e o desenvolvimento sexual quando não recebem acompanhamento adequado. "A boa notícia é que, quando identificadas precocemente, muitas dessas condições apresentam excelentes resultados com acompanhamento e tratamento adequados", relata.

Perfil

Pedro Bastos Guimarães Almeida é urologista e andrologista, com formação em cirurgia geral pela Santa Casa de Juiz de Fora e em Urologia pela Santa Casa de Belo Horizonte. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e membro da International Society for Sexual Medicine (ISSM), com atuação voltada à saúde masculina e medicina sexual.

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