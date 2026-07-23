O que os pais precisam saber sobre a puberdade masculina
Urologista explica as principais mudanças dessa fase, os sinais que merecem atenção e quando buscar avaliação médica
compartilheSIGA
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A puberdade é um processo natural e saudável, mas também representa uma oportunidade importante para acompanhar o desenvolvimento masculino. O diálogo entre pais, adolescentes e profissionais de saúde é fundamental para esclarecer dúvidas, reduzir inseguranças e permitir o diagnóstico precoce de alterações que podem influenciar a fertilidade e a saúde do homem ao longo da vida. Mas, afinal, o que caracteriza a puberdade masculina?
Leia Mais
Segundo Bastos, durante esse período, o corpo passa por uma série de transformações físicas. Entre as principais estão o crescimento dos testículos (geralmente o primeiro sinal da puberdade), o surgimento de pelos pubianos, axilares e faciais, a mudança da voz, o ganho de massa muscular, o crescimento acelerado em altura e o aumento da produção de suor e da oleosidade da pele, favorecendo o aparecimento da acne. Também é nessa fase que têm início a produção de espermatozoides e as primeiras ejaculações.
Embora grande parte das mudanças faça parte do desenvolvimento normal, alguns sinais merecem atenção e devem ser avaliados por um médico. De acordo com o urologista, entre os principais estão:
- Dor persistente ou aumento importante de um dos testículos;
- Assimetria muito acentuada entre os testículos;
- Presença de nódulos testiculares;
- Pênis extremamente pequeno para a idade;
- Curvatura importante do pênis durante as ereções;
- Dor intensa na bolsa escrotal, principalmente quando surge de forma súbita;
- Ausência de desenvolvimento puberal após os 14 anos;
- Crescimento muito rápido antes dos 9 anos;
"Mudanças persistentes ou sintomas importantes nunca devem ser encarados apenas como uma fase da adolescência", ressalta.
Além dos sinais que merecem investigação, a adolescência também pode revelar algumas condições urológicas que passaram despercebidas anteriormente ou que surgem nessa fase. Como por exemplo:
- Varicocele (dilatação das veias ao redor do testículo e principal causa corrigível de infertilidade masculina);
- Fimose persistente;
- Testículo não descido (criptorquidia) que passou despercebido na infância;
- Hidrocele (acúmulo de líquido ao redor do testículo, que pode causar aumento da bolsa escrotal);
- Cistos benignos do epidídimo (pequenas bolsas de líquido que podem aparecer próximas aos testículos);
- Torção testicular (quando o testículo sofre uma torção que pode comprometer sua circulação e precisa de atendimento rápido);
- Tumores testiculares, embora raros, mais frequentes entre adolescentes e adultos jovens.
“Qualquer alteração persistente no desenvolvimento dos genitais, como dores, inchaços, mudanças percebidas nos testículos ou dificuldade para urinar, justifica uma avaliação com o urologista. Mesmo na ausência de sintomas, muitos especialistas defendem pelo menos uma avaliação urológica durante a adolescência”, orienta o médico.
O especialista explica que algumas dessas condições podem ter impacto permanente quando o diagnóstico é tardio. Segundo ele, casos como varicocele, criptorquidia, torção testicular e algumas doenças hormonais e genéticas podem comprometer a fertilidade e o desenvolvimento sexual quando não recebem acompanhamento adequado. "A boa notícia é que, quando identificadas precocemente, muitas dessas condições apresentam excelentes resultados com acompanhamento e tratamento adequados", relata.
Perfil
Pedro Bastos Guimarães Almeida é urologista e andrologista, com formação em cirurgia geral pela Santa Casa de Juiz de Fora e em Urologia pela Santa Casa de Belo Horizonte. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e membro da International Society for Sexual Medicine (ISSM), com atuação voltada à saúde masculina e medicina sexual.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia