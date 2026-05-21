Vai viajar no meio do ano? 5 passos para manter o autocuidado em dia

Com a proximidade das férias de julho e, antes ainda, da Copa do Mundo, muitos brasileiros já começam a planejar viagens para acompanhar jogos de futebol de perto.

De acordo com levantamento de 2025 da Tourism Economics, a expectativa é de que os Estados Unidos recebam cerca de 1,24 milhão de turistas internacionais em 2026. O Canadá e México também devem registrar aumento significativo no fluxo de visitantes e na circulação entre cidades durante o período.

Na prática, viagens significam dias mais intensos, mudanças na alimentação, maior exposição ao sol e menos regularidade nos hábitos, fatores que impactam no rosto, no corpo e até na disposição.

Mesmo com essa mudança de ritmo, é possível preservar o bem-estar com pequenas adaptações ao longo da viagem. A seguir, profissionais da área da saúde, beleza e bem-estar explicam como se preparar para aproveitar ao máximo, sem abrir mão do autocuidado.

1. Prepare a pele do rosto com antecedência



“O ideal é iniciar os cuidados com a pele do rosto alguns dias ou até semanas antes, porque ela precisa de tempo para responder aos estímulos e se adaptar. Quando está equilibrada, tende a reagir melhor ao sol, ao suor e às variações de clima”, explica médica Angela Helena Perretto, responsável técnica da rede de estética e saúde masculina Homenz.

Segundo a profissional, investir em procedimentos que estimulam a renovação celular de forma planejada traz resultados mais consistentes. “Tratamentos como limpeza de pele avançada, peelings, incluindo o químico e o de diamante, e o microagulhamento facial ajudam a melhorar a textura e a uniformidade.”

“Já abordagens como bioestimuladores de colágeno, radiofrequência e skinbooster contribuem para firmeza e hidratação profunda, deixando a pele mais preparada para esse período”, complementa.

2. Cuidar do corpo antes de viajar aumenta a confiança e o bem-estar



“Quando a pessoa se antecipa e investe na perda de peso de forma orientada, o objetivo vai além da estética. Existe um impacto direto na autoestima, na confiança e até na disposição. Chegar nesse momento se sentindo mais confortável com o próprio corpo faz diferença na experiência como um todo, não só para assistir aos jogos, mas também para aproveitar passeios e caminhadas com mais leveza”, explica o médico Edson Ramuth, fundador e CEO da rede de emagrecimento saudável e estética corporal Emagrecentro.

O especialista ressalta que esse preparo também influencia no bem-estar ao longo dos dias. “Protocolos que estimulam o metabolismo e a circulação, como os que utilizam radiofrequência e outras tecnologias de ativação corporal, ajudam na redução da gordura localizada e da retenção de líquido, além de melhorar a firmeza da pele.”

“Estratégias que combinam estímulos metabólicos, drenagem e tratamentos voltados ao contorno corporal também contribuem para reduzir medidas e melhorar a textura da pele, o que evita aquela sensação de inchaço tão comum nesses momentos”, destaca.

3. Equilíbrio na alimentação é mais importante que perfeição



O segredo está no equilíbrio. “Priorizar proteína, manter a hidratação e evitar excessos frequentes já faz diferença na energia e no funcionamento do organismo”, orienta Fernanda Lopes, nutricionista da Six Clínic.

Fernanda reforça que a tecnologia virou uma aliada importante. “Hoje, com protocolos internacionais de controle de peso e acompanhamento remoto por telemedicina, é possível manter o suporte nutricional mesmo à distância. Isso permite ajustes personalizados e acompanhamento em tempo real, garantindo continuidade no cuidado”, explica.

4. Depilação antecipada evita desconfortos



Deixar a depilação para a última hora pode gerar irritações e incômodos desnecessários, principalmente em dias mais quentes. “Quando esse cuidado é feito com antecedência, a pessoa ganha mais praticidade e conforto ao longo dos dias”, explica Tálona Nayla de Marco, responsável técnica da LypeDepyl, rede referência em depilação a laser e pioneira na correção de pigmentação em sobrancelhas.

A profissional destaca que a tecnologia contribui para essa experiência. “No caso da depilação a laser, há uma redução progressiva dos pelos, o que diminui a necessidade de manutenção constante. Isso traz mais liberdade, já que evita o uso frequente de lâminas, além de contribuir para uma pele mais uniforme”, completa.

5. Transforme o banho em um ritual de spa



Com a chegada dos dias intensos, antes e durante a viagem, o banho pode ir muito além da higiene. “Produtos com ativos hidratantes ajudam a manter a barreira da pele protegida, principalmente após exposição ao sol e mudanças de clima”, reforça Lívia Carvalho Remy, fundadora e CEO da Allright.

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Para a executiva, o momento também é sobre experiência. “Hoje, o banho se tornou um momento de cuidado com a pele. Ativos como ácido hialurônico, niacinamida e vitamina E ajudam a manter a hidratação no dia a dia, especialmente diante das várias fases da mulher madura, como a da menopausa, quando a pele tende a ficar mais sensível”, explica.