Ativo hialurônico: 5 motivos para investir

Cuidar da pele vai muito além da estética: é um gesto diário de saúde e autoestima. E quando o assunto é hidratação e prevenção, o ativo hialurônico é aposta entre especialistas e apaixonados por skincare. Naturalmente produzido pelo organismo, o ativo é capaz de transformar a aparência da pele desde os primeiros dias de uso.

Com o passar do tempo, a produção natural do ácido hialurônico pelo organismo diminui. Mas é possível repor esse ativo com produtos que trazem o componente na fórmula, como hidratantes e protetores solares. Para quem ainda não conhece seus benefícios, a dermatologista Vanessa Perlasso destaca 5 motivos para incluí-lo na rotina. Confira:

1. Diminui rugas e linhas de expressão

O ativo hialurônico atua como um poderoso aliado do colágeno na manutenção do viço da pele. Além de hidratar profundamente e preencher os espaços entre as fibras, ele cria um ambiente ideal para a ação e a renovação do colágeno. Essa sinergia mantém a estrutura firme, elástica e resistente, reduzindo a profundidade das rugas e prevenindo o surgimento de novas linhas de expressão.

Embora ele não seja um estimulador direto de colágeno, a hidratação cria um ambiente mais saudável para que as fibras de colágeno existentes durem mais e novas fibras se formem, ajudando na firmeza da pele a médio e longo prazo.

2. Combate ao envelhecimento precoce da pele

É natural que o corpo passe por mudanças ao longo dos anos, e a vitalidade da pele está entre elas. “É comum que a pele vá perdendo algumas substâncias que eram comuns com o passar do tempo. A boa notícia é que dá para repor o ativo através de produtos dermocosméticos que possuem uma fórmula multifuncional, rica em benefícios.”

Segundo a dermatologista, o ideal é apostar em produtos multifuncionais. "Um protetor solar facial, por exemplo, além da proteção básica, pode trazer cor, dispensando o uso da base e ainda incluir ativos que beneficiam a pele", complementa.

3. Hidratação da pele

A hidratação é uma etapa essencial na skincare, especialmente em peles maduras que tendem a perder o a luminosidade natural com o passar do tempo.

“O ativo vai preencher os espaços entre as células e devolver a aparência de um ‘glow’ natural à pele”, explica a dermatologista. Por isso, vale apostar em produtos que contenham o ácido hialurônico na composição, já que esse ativo promove uma hidratação profunda e duradoura.

4. Melhora a elasticidade da pele

"Manter uma rotina de autocuidado é essencial para preservar os efeitos naturais da pele, como a textura macia, o toque uniforme e brilho natural saudável conhecido como viço, que reflete hidratação, nutrição e equilíbrio.

"Claro que uma rotina com alimentação saudável e ingestão frequente de água também é fundamental para a aparência saudável e a hidratação da pele", afirma Vanessa. Ela recomenda ainda incluir no cronograma de autocuidado, além da boa alimentação, produtos que contenham ácido hialurônico.

5. Ação antioxidante

Além de hidratar e preencher, o ativo hialurônico atua como um escudo antioxidante, ajudando a proteger a pele contra os radicais livres gerados pela radiação UV, poluição e estresse.

De acordo com Vanessa, ele preserva a integridade da matriz extracelular, onde se encontram colágeno e elastina, neutraliza parte dos radicais livres e reduz micro inflamações que aceleram o envelhecimento. “Mantendo as fibras de sustentação mais resistentes, prolongando a firmeza e a vitalidade da pele”.

