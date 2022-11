Copa do Mundo: batimentos cardíacos do torcedor podem chegar a cerca de 140

Situações estressantes, como os jogos de futebol, influenciam na variação da frequência cardíaca (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

Com a Copa do Mundo se aproximando, a edição 2022, no Qatar, começa no domingo (20/11), os torcedores já sentem o coração cada vez mais acelerado e ansioso para as partidas. É comum que em épocas como essa, o órgão vital trabalhe um pouco mais, condizendo com as expectativas criadas ao redor da festividade. Mas isso não ocorre somente de quatro em quatro anos, e sim em todas as vezes que o time do coração se apresenta.