Prepare-se para a viagem: veja como montar um kit de primeiros socorros

Montar um kit de primeiros socorros é uma medida simples que pode ajudar a aproveitar as férias com tranquilidade e segurança diante de qualquer imprevisto. “Um bom kit ajuda a lidar com pequenos acidentes ou desconfortos até a chegada de atendimento profissional”, afirma a enfermeira Josei Karly S. C. Motta, coordenadora do curso de enfermagem da Estácio BH.

Segundo a profissional, alguns itens devem ser considerados obrigatórios na bagagem. “Gazes estéreis, curativos adesivos, esparadrapo ou fita microporosa, antisséptico, tesoura pequena, pinça, luvas descartáveis, termômetro, soro fisiológico, analgésico ou antitérmico, medicamento para náusea, pomada para queimaduras leves, protetor solar, repelente, máscaras descartáveis e um cartão com contatos de emergência e alergias não podem faltar”, pontua.

Nessa relação também entram alguns itens menos lembrados, mas igualmente importantes, segundo a especialista. “Protetor labial, pomada para picadas de insetos, uma pequena lanterna, saco plástico para descarte, cópia da receita médica para medicamentos controlados e gel antisséptico para as mãos são detalhes que podem facilitar muito durante imprevistos”, afirma Josei.

Quando se trata de viagem com criança ou idoso, a enfermeira frisa que a preparação do kit deve ser ainda mais cuidadosa. “É importante incluir medicamentos infantis, como analgésicos ou antitérmicos em gotas ou xarope, soro de reidratação oral, termômetro digital rápido, pomada para assaduras e fraldas extras, no caso de bebês. No caso de idosos, o kit deve ter medicamentos de uso contínuo, acompanhados de receita médica, óculos ou lentes extras e meias de compressão para quem tem problemas circulatórios”, orienta.

A profissional alerta que devem ser levados apenas medicamentos que a pessoa usa e conhece para evitar automedicação inadequada. “Evite levar antibióticos ou corticoides sem prescrição médica, prefira analgésicos simples e antialérgicos comuns e verifique possíveis interações com outros remédios. Em caso de doenças crônicas, consulte seu médico antes da viagem”, alerta.

