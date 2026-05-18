Consumo de suplementos exige atenção: saiba como escolher produtos seguros

A procura por suplementos alimentares segue em alta no Brasil, impulsionada pelo interesse crescente da população por saúde, bem-estar, desempenho físico e praticidade na rotina. Em meio ao avanço do setor e ao aumento da oferta de produtos em lojas físicas e plataformas digitais, especialistas alertam para a importância de avaliar critérios técnicos e de segurança antes da compra.

Segundo o boletim econômico de 2025 da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), nos primeiros nove meses de 2024, o consumo aparente de complementos alimentares e suplementos vitamínicos cresceu 5,8%, em relação a 2023. A entidade também aponta que seis em cada dez brasileiros consomem suplementos alimentares.

Com o avanço da demanda, cresce também a necessidade de orientar o consumidor sobre como fazer escolhas seguras. Para especialistas do setor, a análise deve ir além de preço, embalagem ou promessas de resultados rápidos. Procedência, composição nutricional, transparência das informações, reputação da marca e compra em canais confiáveis estão entre os principais fatores a serem considerados.

A nutricionista do SouFit Moderno, marca do Grupo MDT, Juliana Cocolete, afirma que a atenção aos detalhes técnicos pode evitar frustrações e reduzir riscos. “O consumidor precisa entender que suplementos devem ser escolhidos com critério. Ler o rótulo, verificar a tabela nutricional e pesquisar a credibilidade da marca são etapas importantes para uma compra mais segura e adequada aos objetivos individuais. O suplemento é complemento da alimentação e deve ser sempre orientado por nutricionistas e profissionais de saúde habilitados”, explica.

A especialista ainda reforça que, antes de finalizar a compra, alguns cuidados simples podem ajudar o consumidor a identificar produtos mais confiáveis e alinhados às suas necessidades. Entre os principais pontos de atenção, ela destaca:

1. Leia o rótulo com atenção



A lista de ingredientes, a concentração dos ativos, recomendações de uso, restrições e advertências devem estar claramente informadas. Informações genéricas ou incompletas merecem cautela.

2. Analise a tabela nutricional



É importante comparar quantidades de proteínas, carboidratos, açúcares, sódio e porções indicadas. Em produtos como whey protein, a concentração proteica costuma ser um dos principais critérios de escolha.

3. Pesquise a reputação da marca



Empresas consolidadas costumam disponibilizar canais de atendimento, histórico institucional, informações sobre fabricação e maior transparência em relação aos produtos.

4. Priorize canais oficiais de compra



Sites próprios, marketplaces autorizados e revendedores credenciados ajudam a reduzir riscos de falsificação, armazenamento inadequado ou comercialização de itens vencidos.

5. Verifique padrões de qualidade



Testes laboratoriais, rastreabilidade de lotes e controle sobre fornecedores são indicadores relevantes de compromisso com a segurança do consumidor.

Vale lembrar que qualidade de um suplemento começa antes mesmo da embalagem. A origem das matérias-primas, os processos produtivos e o armazenamento adequado impactam diretamente a segurança e a performance do produto final.

Com a popularização dos suplementos entre atletas, praticantes de atividade física e pessoas em busca de qualidade de vida, o setor passa por um processo de amadurecimento no país. Nesse cenário, especialistas avaliam que a educação do consumidor será cada vez mais decisiva.

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"A tendência é que marcas comprometidas com informação clara, responsabilidade e altos padrões de qualidade ganhem espaço em um mercado cada vez mais competitivo. Para o consumidor, a recomendação permanece a mesma: pesquisar, comparar e comprar com consciência", orienta a nutricionista.