Leite vegetal faz bem? Como escolher as melhores opções no supermercado

Os leites vegetais têm se tornado populares no Brasil, seja entre as pessoas com alergia ou intolerância à lactose, ou entre aquelas que querem reduzir o consumo de produtos de origem animal e desejam experimentar novas alternativas. Essas bebidas são feitas à base de plantas e recebem esse nome por substituírem o uso do leite de vaca.

Diversas bebidas vegetais podem ser feitas em casa utilizando arroz, soja, inhame, côco e até sementes de melão, por exemplo. Já no supermercado, as versões de amêndoa, aveia e castanha de caju têm se tornado cada vez mais comuns. Caso você esteja procurando os produtos na caixinha, é importante se atentar para as opções mais saudáveis. A seguir, confira os cuidados na hora de escolher.

Antes de ler os ingredientes

Antes de chegar ao supermercado, todos os alimentos passam por rigorosos controles de qualidade da indústria e à fiscalização de órgãos como a Anvisa. Mas, para garantir uma compra segura e saudável, a atenção do consumidor aos detalhes da embalagem e às informações do rótulo continua sendo importante.

A primeira inspeção é visual e tátil. Antes mesmo de se preocupar com a lista de componentes, verifique se a embalagem está em perfeitas condições, sem amassados, estufamentos ou vazamentos, pois qualquer dano pode comprometer a integridade do produto.

Conferir a data de validade é um passo básico que nunca deve ser ignorado. Também é importante conferir o tempo máximo de consumo após a abertura da embalagem. A recomendação é que o produto seja conservado em geladeira, geralmente de três a cinco dias.

Agitar a caixa suavemente também pode ajudar. O som deve ser uniforme e líquido. Qualquer ruído atípico ou a sensação de um bloco sólido no interior são sinais de alerta para não consumir o produto. Em caso de problemas, além do fabricante, informe o estabelecimento comercial e acione órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Como decifrar o rótulo do leite vegetal

Lista de ingredientes: a regra geral é simples: quanto menos, melhor. As melhores opções trazem basicamente água e o ingrediente principal (amêndoas, aveia, castanha etc), talvez com um pouco de sal. Listas extensas costumam indicar a presença de muitos aditivos

Açúcares adicionados: muitas bebidas vegetais contêm açúcar para melhorar o sabor. Fique atento a termos como sacarose, xarope de glicose, ou maltodextrina. Opte pelas versões "sem adição de açúcares"

Espessantes: nomes como goma xantana, goma guar ou carragenina são comuns e servem para dar textura à bebida, não sendo considerados vilões da alimentação

Enriquecimento: para se aproximar do perfil nutricional do leite de vaca, muitas marcas adicionam cálcio e vitaminas, como D e B12. Verifique no rótulo se o produto é fortificado, o que pode ser uma vantagem importante

