Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

Não tolera leite? 5 alternativas vegetais para substituir o laticínio

De aveia a castanhas, conheça as melhores opções de 'leites' vegetais disponíveis no mercado e aprenda a escolher a ideal para suas receitas e saúde

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
29/12/2025 11:11

compartilhe

SIGA
x
Não tolera leite? 5 alternativas vegetais para substituir o laticínio
Bebidas vegetais, como leite de aveia ou amêndoas, são opções versáteis para acompanhar cereais e frutas no dia a dia. crédito: Freepik

Seja por intolerância à lactose, alergia ou uma escolha de estilo de vida, substituir o leite de vaca se tornou uma realidade para muitas pessoas. O mercado de bebidas vegetais cresceu e hoje oferece uma variedade de sabores e texturas que se adaptam a diferentes paladares e necessidades nutricionais. Entender as características de cada uma é o primeiro passo para encontrar a opção ideal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essas alternativas, popularmente chamadas de "leites" vegetais, são produzidas a partir de grãos, sementes ou castanhas. Cada uma possui um perfil nutricional único, e muitas marcas as enriquecem com cálcio e vitamina D, mas é fundamental verificar o rótulo. Conhecer as principais opções, bem como estar atento a possíveis alergênicos como soja e nozes, ajuda a fazer uma troca mais saborosa, funcional e segura no dia a dia.

Leia Mais

5 bebidas vegetais para substituir o leite

Explorar as alternativas ao leite de origem animal pode abrir um novo mundo de possibilidades na cozinha. Veja cinco das opções mais populares e suas principais características:

1. Leite de aveia
É conhecido por sua cremosidade e sabor suave, o que o torna um favorito para adicionar ao café, pois vaporiza bem e cria uma espuma densa. Rico em fibras solúveis, como a betaglucana, pode ajudar na saúde digestiva e é uma ótima opção para quem possui alergia a nozes. Funciona muito bem em vitaminas, massas de bolo e panquecas, oferecendo uma textura macia.

2. Leite de amêndoas
Leve e com um sabor sutilmente adocicado e de nozes, é uma das opções com menos calorias, especialmente nas versões sem açúcar. Fonte de vitamina E, um antioxidante natural, é ideal para beber puro, misturar com cereais matinais ou usar como base para smoothies, sem sobrecarregar o sabor dos outros ingredientes.

3. Leite de soja
Considerado o substituto mais tradicional, o leite de soja é o que mais se aproxima do leite de vaca em termos de teor de proteína. Sua consistência encorpada e sabor neutro o tornam extremamente versátil para cozinhar, podendo ser usado em receitas doces e salgadas. Por ser um alérgeno comum, pessoas com sensibilidade devem consumi-lo com atenção.

4. Leite de coco
Com um sabor distinto e tropical, é mais denso e rico em gorduras. A versão para beber, vendida em caixas, é mais diluída que o leite de coco para cozinhar, encontrado em latas. Ele adiciona uma cremosidade especial a curries, sopas, moquecas e doces, além de ser ótimo em bebidas como a piña colada.

5. Leite de castanha-de-caju
Esta opção se destaca pela sua textura rica e muito cremosa, com um sabor delicado que não se sobressai. É perfeito para criar molhos cremosos, sopas aveludadas e até queijos veganos. Quando aquecido, engrossa ligeiramente, o que o torna uma base excelente para pratos que pedem consistência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

intolerancia-a-lactose leite leite-vegetal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay