Comer fora de hora: 4 dicas para dominar o impulso

Quem nunca se viu, de repente, com aquele desejo incontrolável por um doce ou um lanche fora de hora? Esse tipo de vontade é mais comum do que se imagina e, quando se torna frequente ou intenso, pode prejudicar bastante a rotina alimentar. A boa notícia é que existem maneiras de lidar com esses impulsos e estabelecer uma relação mais equilibrada com a comida.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,7% da população brasileira sofre de transtornos alimentares, quase o dobro da média global, de 2,6%, segundo pesquisa realizada em 2021. Diante desse cenário, fica ainda mais evidente a importância de adotar estratégias para evitar comportamentos que prejudicam com frequência nossos esforços.

Pensando nisso, Edson Ramuth, médico e fundador do Emagrecentro, rede especializada em emagrecimento saudável e estética corporal, oferece orientações práticas. Confira a seguir:



1. Identificar gatilhos emocionais



Muitas vezes, o desejo de consumir algo está relacionado a sentimentos como estresse, ansiedade ou tédio. Reconhecer essas sensações é um passo essencial. “O emocional tem grande influência nas escolhas alimentares. Aprender a gerenciar os sentimentos de forma positiva é fundamental para evitar o impulso de comer fora de hora”, orienta o especialista.

2. Manter opções nutritivas à mão



Ter itens alimentares saudáveis e fáceis de consumir à disposição faz toda a diferença.“Castanhas, iogurtes naturais e barra de proteínas são ótimas alternativas. É importante ter sempre produtos nutritivos ao alcance para evitar escolhas impulsivas”, sugere o médico.

3. Elaborar um cardápio de boas escolhas



Segundo o especialista, é primordial realizar pelo menos as três principais refeições ao longo do dia, café da manhã, almoço e jantar. Consumir porções menores ajuda a manter os níveis de glicose no sangue estáveis e a evitar a fome súbita. “Ao organizar suas porções, você diminui as chances de comer de forma descontrolada e garante o fornecimento adequado de nutrientes durante o dia”, explica.

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4. Não ser radical



O segredo não está em cortar totalmente os pratos que você gosta, mas em consumi-los de maneira moderada. “Permitir-se pequenos prazeres é ideal para manter o equilíbrio. Se você gosta de chocolate, por exemplo, inclua uma porção pequena limitada na sua dieta de forma consciente. Restringir completamente pode gerar frustração e aumentar as chances de um efeito rebote", destaca Edson.