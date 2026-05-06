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Açúcar

Vontade de doce: entenda por que seu corpo pede tanto açúcar

Entenda como genética, emoções e hábitos influenciam seu desejo por açúcar e por que essa vontade varia tanto de pessoa para pessoa

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
06/05/2026 17:25

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Vontade de doce: entenda por que seu corpo pede tanto açúcar
O prazer de comer um chocolate: o sistema de recompensa cerebral e os hormônios explicam a incessante vontade por açúcar. crédito: Eva-Katalin de Getty Images Signature

Aquela vontade incontrolável de comer um chocolate depois do almoço ou de atacar um pote de sorvete à noite é uma experiência familiar para muitas pessoas. Mas por que o corpo parece implorar por açúcar de forma tão insistente? A resposta está em uma complexa interação entre nosso cérebro, hormônios e até mesmo nossas emoções.

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O cérebro e o sistema de recompensa

O principal protagonista nessa história é a dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Quando consumimos açúcar, nosso cérebro libera grandes quantidades de dopamina, ativando o mesmo sistema de recompensa que responde a outras atividades prazerosas. Essa sensação agradável cria um ciclo de reforço: seu cérebro aprende que açúcar é igual a bem-estar e passa a pedi-lo novamente para repetir a experiência. Com o tempo, o cérebro pode se adaptar, exigindo quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito.

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Hormônios em desequilíbrio

Nossos hormônios também desempenham um papel crucial na vontade de comer doces. O desequilíbrio em alguns deles pode intensificar esse desejo:

  • Cortisol: Conhecido como o hormônio do estresse, o cortisol elevado aumenta o apetite e a motivação para comer, especialmente alimentos ricos em açúcar e gordura. É a clássica "fome emocional".

  • Grelina e Leptina: A grelina sinaliza a fome, enquanto a leptina sinaliza a saciedade. Noites mal dormidas ou uma dieta desregulada podem afetar esses hormônios, aumentando a grelina e diminuindo a leptina, o que resulta em mais fome e desejo por alimentos calóricos.

Close-up de mulher mordendo uma barra de chocolate com papel alumínio nas mãos.
Entenda a complexa interação entre cérebro, hormônios e emoções que impulsionam o desejo por doces, como o chocolate.pixelshot

Fatores emocionais e comportamentais

Muitas vezes, a vontade de doce não é fome física, mas sim uma resposta a estados emocionais. Tédio, tristeza, ansiedade ou até mesmo felicidade podem servir como gatilhos para o consumo de açúcar, que funciona como um conforto temporário. Além disso, hábitos criados ao longo da vida, como comer sobremesa todos os dias, condicionam nosso corpo a esperar por aquele estímulo doce em determinados horários.

Como reduzir a vontade excessiva de doce

Embora a vontade seja natural, é possível gerenciá-la de forma mais saudável. Algumas estratégias incluem:

  • Priorize o sono: Dormir bem ajuda a regular os hormônios do apetite.

  • Gerencie o estresse: Pratique atividades como meditação, ioga ou exercícios físicos para manter os níveis de cortisol sob controle.

  • Tenha uma dieta equilibrada: Consumir proteínas, fibras e gorduras saudáveis em todas as refeições ajuda a promover a saciedade e a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

  • Hidrate-se: Muitas vezes, a sede pode ser confundida com fome ou vontade de doce.

  • Identifique os gatilhos: Perceba se sua vontade está ligada a emoções ou hábitos e busque alternativas para lidar com eles, como dar uma caminhada ou ouvir música.

A compreensão desses mecanismos é o primeiro passo para desenvolver uma relação mais consciente e equilibrada com o açúcar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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