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REGIÃO LOMBAR

Dores na coluna: ortopedista reforça papel da ergonomia

Postura inadequada contribui para o surgimento de lesões musculoesqueléticas; segundo especialista, impactos podem ser reduzidos com ajustes simples

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Repórter
22/04/2026 17:00 - atualizado em 22/04/2026 17:00

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A altura da cadeira, o posicionamento da mesa e o alinhamento da tela devem favorecer uma postura mais natural
A altura da cadeira, o posicionamento da mesa e o alinhamento da tela devem favorecer uma postura mais natural crédito: yanalya/FreePik

A rotina prolongada em frente a telas de celular ou computador, muitas vezes sem ajustes adequados no ambiente, tem contribuído para o aumento de dores na coluna, lesões musculoesqueléticas e problemas posturais entre a população. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, mais de 3,5 milhões de afastamentos no Brasil estiveram relacionados a doenças associadas a dores na coluna.

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De acordo com o ortopedista Juliano Coelho, do Hospital Quali Ipanema, a ergonomia é um dos principais fatores de prevenção. “A ergonomia no ambiente de trabalho tem como objetivo oferecer conforto e condições adequadas para o desempenho das atividades, reduzindo impactos negativos na saúde física”, explica.

Segundo o especialista, ajustes simples podem fazer diferença significativa no dia a dia. A altura da cadeira, o posicionamento da mesa e o alinhamento da tela devem favorecer uma postura mais natural, reduzindo sobrecarga na coluna, nos ombros e nas articulações.

Além de contribuir para o bem-estar individual, a ergonomia também impacta o ambiente corporativo. Entre os benefícios estão a redução de faltas e afastamentos, menor nível de estresse e melhora na satisfação e no desempenho dos profissionais.

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“O cuidado com a ergonomia não deve ser visto como algo pontual. É uma medida contínua de proteção à saúde. Dores frequentes, principalmente na região lombar e cervical, merecem atenção e avaliação adequada”, alerta Juliano.

A adoção de práticas ergonômicas, aliada à orientação profissional quando necessário, pode ajudar a prevenir a evolução de quadros dolorosos e melhorar a qualidade de vida no trabalho.

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A seguir, confira algumas orientações para evitar problemas na coluna no dia a dia.

  • Regra dos 30/60 min, ou seja, Evitar ficar na mesma posição por mais de uma hora
  • Realizar movimentos de “sim” e “não” com o pescoço e girar os ombros para trás.
  • Exercícios para o fortalecimento do core (abdômen, paravertebral, assoalho pélvico e diafragma)
  • Ao levantar objetos usar o torque de força nas pernas e não nas costas

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