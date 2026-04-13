Por que sua dor nas costas sempre volta? A ciência por trás do sintoma

A dor costuma ser o primeiro sinal de que algo não vai bem. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, o local onde ela aparece nem sempre revela sua verdadeira origem. Mesmo em dores de origem muscular, esquelética, nervosa ou ligamentar, o local do sintoma nem sempre indica onde está a causa.

Esse é um dos erros mais comuns na forma como as pessoas interpretam e tratam a dor. Ao focar apenas no ponto onde dói, o problema real pode continuar sem diagnóstico, favorecendo a recorrência e até a cronificação do quadro. “A dor é um sintoma, não a causa. Ela funciona como um alerta do organismo, assim como a febre. Existe sempre um fator por trás que precisa ser identificado”, explica Laudelino Risso, fisioterapeuta, osteopata e CEO da rede de clínicas Doutor Hérnia.

No caso da coluna vertebral, esse raciocínio se torna ainda mais importante. Isso porque a dor pode estar relacionada a alterações na biomecânica do corpo, que envolvem não apenas a estrutura da coluna, mas também postura, musculatura, pisada e outros sistemas do organismo. “Quando essa dinâmica não está funcionando de forma adequada, o corpo começa a sobrecarregar determinadas estruturas. Com o tempo, isso pode levar a desgaste e dor”, afirma o especialista.

Esse processo costuma ser progressivo e silencioso. Muitas vezes, exames apontam alterações como artrose, degeneração ou sobrecarga ligamentar, mas esses achados são consequência de um desequilíbrio anterior. “Se o corpo chegou a esse ponto, é porque algo antes já não estava funcionando bem. O desafio é identificar essa causa primária”, diz.

Outro erro frequente é tratar apenas o sintoma. É comum que o paciente tenha dor, utilize medicação, melhore por alguns dias e retome a rotina. No entanto, se a origem do problema não for corrigida, a tendência é que a dor volte, muitas vezes no mesmo local. “Quando a dor reaparece de forma recorrente, isso é um sinal claro de que a causa ainda está presente.”

Com o tempo, o organismo pode até se adaptar, fazendo com que a dor se torne suportável. Ainda assim, o quadro pode evoluir, comprometendo a função, a mobilidade e a qualidade de vida. Por isso, a recomendação é não ignorar sinais persistentes. “Uma dor leve, mas constante, já é um alerta. O corpo está sinalizando que algo precisa ser investigado”, esclarece o fisioterapeuta.

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Na prática clínica, a avaliação vai além do ponto de dor. Fatores como alinhamento corporal, padrões posturais, equilíbrio muscular, pisada, visão e até a mordida podem influenciar diretamente a sobrecarga na coluna. “Não se trata apenas de dar nome à dor, como lombalgia ou cervicalgia. O mais importante é entender por que aquela dor surgiu.”