Rotina de motoboy exige atenção à coluna

A rotina de um motoboy pode cobrar um preço alto da coluna. Naturalmente, uma postura inadequada e o tempo prolongado na mesma posição já são fatores de risco para dores crônicas. Sobre duas duas rodas, o cuidado deve ser redobrado. Passar muitas horas do dia em uma posição que força a musculatura das costas e do pescoço pode afetar a qualidade de vida.

Na moto, a tendência é curvar a lombar e projetar a cabeça para a frente, o que sobrecarrega os discos intervertebrais e tenciona os músculos do trapézio e da região cervical. Com o tempo, essa pressão constante pode levar a problemas mais sérios, como hérnias de disco, dor no nervo ciático (ciatalgia) e contraturas musculares persistentes. O peso da mochila de entregas, muitas vezes mal ajustada, agrava ainda mais o quadro.

Além disso, o impacto constante ao passar por buracos e irregularidades do asfalto provoca desgaste nos discos intervertebrais, gerando um desequilíbrio que, quando o corpo tenta compensar, força ainda mais a coluna.

Como evitar problemas futuros?

Pequenas mudanças na rotina e alguns cuidados podem fazer uma grande diferença na prevenção de lesões. Adotar hábitos saudáveis não apenas evita o desconforto, mas também protege o corpo a longo prazo, garantindo mais bem-estar não só durante o trabalho.

Confira algumas dicas para aplicar no dia a dia:

Ajuste sua postura na moto

Mantenha as costas o mais retas possível, com os ombros relaxados e para trás

Evite curvar a lombar e contraia levemente o abdômen para dar suporte à coluna

Os braços devem estar sempre com os cotovelos levemente flexionados, formando um pequeno ângulo, nunca totalmente esticados ou rígidos

Posicione a mochila corretamente

Ao descer da moto, a mochila deve estar bem ajustada ao corpo, com as duas alças nos ombros. Evite carregá-la baixa demais, pois isso força a lombar

O peso precisa ser distribuído de forma equilibrada, com a carga principal na parte central das costas.

Caso a mochila esteja pesada, deixe-a apoiada no banco da moto

Faça pausas e alongue-se

A cada hora de pilotagem, desça da moto por alguns minutos e faça alguns alongamentos, como:

Esticar as pernas

Girar o tronco para os dois lados

Movimentar o pescoço lentamente para cima, para baixo e para os lados

Isso ajuda a aliviar a tensão muscular e melhora a circulação.

Fortaleça a musculatura

Fora do horário de trabalho, pratique exercícios que fortalecem os músculos do abdômen e das costas (região do core). Isso é um investimento à saúde, pois cria uma estrutura de suporte muscular para a coluna, ajudando a suportar melhor as longas horas na moto.

Em caso de dores persistentes, procure um ortopedista, fisioterapeuta ou outro profissional especializado em coluna.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

