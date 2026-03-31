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EXERCÍCIO FÍSICO

Começar com tudo pode ser o maior erro na academia: entenda

Especialista explica por que excesso de intensidade, falta de descanso e impaciência comprometem resultados; constância é o verdadeiro segredo da transformação

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Repórter
31/03/2026 15:00

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Embora a intensidade tenha seu papel, ela só gera impacto quando aliada a uma rotina contínua
Embora a intensidade tenha seu papel, ela só gera impacto quando aliada a uma rotina contínua crédito: Pixabay

A empolgação de iniciar uma rotina de treinos pode ser um grande motivador — mas também um dos principais vilões para quem está começando na academia. De acordo com o personal trainer Márcio Lui, o erro mais comum entre iniciantes é querer fazer tudo ao mesmo tempo, sem respeitar os limites do próprio corpo.

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“Começar muito forte, sem orientação adequada, aumenta o risco de dor, lesão e até desistência precoce. O segredo é simples: começar certo e pensar no longo prazo”, afirma o especialista.

Outro ponto que gera dúvidas é a frequência ideal de treinos. Para muitos, treinar todos os dias parece o caminho mais rápido para alcançar resultados — mas a prática pode ter o efeito contrário. Márcio explica que o descanso é parte essencial do processo. “O corpo precisa de recuperação para evoluir. Treinar todos os dias, sem pausas, não acelera os resultados, apenas gera desgaste. Fazer mais não é melhor — melhor é treinar com qualidade e respeitar o tempo de recuperação”, destaca.

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Quando o assunto é resultado, a ansiedade também pode atrapalhar. Segundo o personal, mudanças iniciais já podem ser percebidas em poucas semanas, desde que o básico seja bem executado.

“Em cerca de 3 a 4 semanas, a pessoa já sente diferenças no corpo e na disposição. Entre 8 a 12 semanas, os resultados começam a aparecer de forma mais visível. Mas é fundamental entender que resultado vem da constância, não da pressa”, reforça.

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E é justamente a consistência que, segundo Márcio, faz toda a diferença no processo de transformação física. Embora a intensidade tenha seu papel, ela só gera impacto quando aliada a uma rotina contínua. “Intensidade sem constância não leva a lugar nenhum. Já a constância, combinada com intensidade no momento certo, transforma o corpo. Treinar forte é importante, mas treinar sempre é o que realmente muda o jogo”, afirma.

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