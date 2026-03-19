Seminário gratuito em BH discute saúde e performance no esporte

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O exercício físico deixou de ser apenas uma questão de rendimento e passou a ocupar papel central na promoção da saúde, seja física, mental ou metabólica. Esse é um dos temas do V Simpósio de Medicina do Esporte e Exercício, que será realizado no dia 28 de março, em Belo Horizonte.

Gratuito, o evento reúne especialistas de diferentes áreas para debater esporte, saúde e ciência. A programação acontece das 8h às 13h e deve contar com a participação de cerca de 500 profissionais.

Promovido bienalmente, o simpósio é resultado de uma parceria entre a Rede Mater Dei e a Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte. A quinta edição reforça a proposta multidisciplinar do encontro, que é voltado a médicos do esporte, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas que atuam com exercício e performance.

Abordagem além da performance

Entre os convidados está o medalhista olímpico de natação Bruno Fratus, atual embaixador de saúde mental do Comitê Olímpico do Brasil. Ele abordará o impacto emocional do esporte de alto rendimento.

“Acreditamos que a medicina do esporte evoluiu para além da performance. Ela hoje integra prevenção, saúde mental, recuperação e tecnologia como pilares de cuidado contínuo. Nosso objetivo é conectar ciência, prática clínica e experiência esportiva”, afirma Renata Salvador Grande, vice-presidente Comercial e de Marketing da Rede Mater Dei, que também será palestrante no simpósio.

Segundo Carla Tavares, médica do esporte e coordenadora do Serviço de Medicina do Esporte do hospital, o evento acompanha uma mudança no entendimento sobre a prática esportiva. “Hoje não é possível falar de performance sem considerar o cuidado integral. O esporte exige uma abordagem multidisciplinar, que envolve sono, nutrição, saúde mental, prevenção de lesões e acompanhamento médico especializado”, explica.

Ela também destaca o papel do exercício físico na prevenção de doenças. “A ciência é muito clara ao mostrar que o exercício é ferramenta fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e até alguns tipos de câncer. Nosso objetivo é capacitar os profissionais para orientar com segurança tanto atletas quanto pessoas que buscam qualidade de vida”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

V Simpósio de Medicina do Esporte e Exercício