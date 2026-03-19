Esse exercício simples aquece ombros, braços e corpo inteiro em menos de 1 minuto

Quando falta tempo, muita gente pula o aquecimento e vai direto para a parte mais intensa do treino. O problema é que isso pode deixar o corpo mais rígido, reduzir a qualidade dos movimentos e aumentar o desconforto logo nos primeiros minutos. A boa notícia é que existe um exercício prático, dinâmico e fácil de encaixar na rotina que ativa várias regiões ao mesmo tempo. O exercício inchworm, também chamado de movimento da minhoca, é uma opção eficiente para preparar o corpo, elevar a temperatura muscular e acordar articulações importantes antes de treinar.

Por que o exercício inchworm é tão indicado no aquecimento?

Esse movimento ganhou espaço justamente por reunir mobilidade, ativação muscular e elevação do ritmo corporal em uma única sequência. O aquecimento antes do treino fica mais completo quando o exercício consegue envolver membros superiores, tronco e parte posterior das pernas sem exigir equipamentos ou muito espaço.

Outro ponto interessante é que ele funciona bem para quem quer preparar o corpo sem começar com impacto alto. Por isso, o inchworm costuma aparecer como uma ótima marcha de aquecimento para treinos de força, corrida, funcional e até pequenas pausas ativas ao longo do dia.

Apesar de simples, esse exercício é perfeito para o corpo

Quais músculos esse movimento ativa de forma mais evidente?

Durante a execução, o corpo inteiro participa do controle do gesto. Ombros, braços e peitoral entram no trabalho de sustentação, enquanto o abdômen e a região central ajudam a manter estabilidade. Isso transforma o exercício em uma boa escolha para quem busca ativação de ombros e mais consciência corporal antes de outras séries.

Ao mesmo tempo, o momento de inclinar o tronco e avançar com as mãos promove um estímulo leve na cadeia posterior. Isso ajuda no alongamento posterior da coxa e reduz a sensação de rigidez comum depois de muito tempo sentado, o que torna o movimento ainda mais útil em rotinas corridas.

Como fazer o inchworm do jeito certo sem sobrecarregar o corpo?

O ideal é começar em pé, com os pés afastados na largura do quadril. Depois, incline o tronco à frente e leve as mãos em direção ao chão. Se a parte de trás das pernas estiver muito tensa, vale dobrar levemente os joelhos para preservar a execução e manter o conforto.

Em seguida, caminhe com as mãos para a frente até chegar a uma posição parecida com a prancha alta. Nesse ponto, o segredo é manter o abdômen firme e evitar que a lombar afunde. Para facilitar a prática do como fazer inchworm, siga esta sequência simples:

fique em pé com postura alinhada;

desça o tronco e apoie as mãos no chão;

ande com as mãos para a frente até a posição de prancha;

ative o abdômen e mantenha o corpo firme;

retorne caminhando com as mãos de volta em direção aos pés;

suba e repita o movimento sem pausas longas.

O canal HowCast, no YouTube, mostra bem como o exercício deve ser feito sem erros:

Quantas repetições bastam para sentir o corpo acordar?

Na maioria dos casos, não é preciso muito tempo para perceber o efeito. Cerca de 8 a 10 repetições em ritmo constante já costumam ser suficientes para criar um bom exercício para aquecer o corpo inteiro e deixar a circulação mais ativa antes de uma sessão mais intensa.

Como o movimento combina força leve, mobilidade e deslocamento, ele também ajuda a aumentar o pulso com rapidez. Isso faz dele um excelente exercício de mobilidade para quem quer sair do estado de repouso e entrar no treino com mais prontidão e menos rigidez.

Quando vale a pena incluir esse exercício na rotina?

O inchworm funciona muito bem antes de corrida, musculação, treino funcional e práticas em casa. Ele também pode ser usado como exercício sem flexão para quem ainda não se sente confortável com movimentos mais exigentes, mas quer fortalecer a preparação da parte superior do corpo com segurança.

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Além disso, é uma alternativa útil para quem busca um aquecimento rápido em dias corridos. Por exigir pouco espaço e nenhum acessório, ele entra com facilidade na rotina e entrega um estímulo eficiente em pouco tempo. Para muita gente, esse tipo de movimento simples é exatamente o que faltava para começar o treino com mais qualidade e disposição.