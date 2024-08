Esta semana os olhos do mundo se mantém em Paris para acompanhar as Olimpíadas de 2024. Atletas de alta performance de todas as partes do mundo competem por um lugar no pódio, demonstrando dedicação, disciplina e perseverança. Essas mesmas qualidades são essenciais para os atletas que buscam melhorar seu desempenho para chegar ao alto rendimento.

Christian Zamprogna, especialista em treinamento esportivo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mentor da Estúdio Fly, de Belo Horizonte, recomenda sete mandamentos para os novatos e veteranos nos esportes, confira:

1. Biotipo

É preciso entender que não se pode lutar contra a genética. Cada esporte exige um biotipo específico, capaz de proporcionar melhores resultados. "Veja, por exemplo, a diferença entre os corredores de 100 metros e os maratonistas. Eles não podem se enfrentar, uma vez que cada um tem a genética própria para o esporte escolhido", comenta.

2. Coach

A escolha de um técnico faz toda a diferença para o sucesso de um atleta. É ideal que o profissional escolhido tenha conhecimento comprovado, não apenas em redes sociais ou medalhas no peito, mas com formação e preferencialmente especialização na área que escolheu ser o melhor. "Se puder juntar as duas coisas, será melhor ainda".

3. Equipe multidisciplinar

Nem só do técnico depende um atleta. É necessário estar acompanhado por um grande time formado de nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas para ajudá-lo(a) a atingir seus limites.

4. Disciplina

"Imprescindível ser disciplinado! Faça chuva ou faça sol, aos sábados, domingos e feriados, faltando um braço ou uma perna, lá estará você dando o seu melhor. Para competir em alta performance o atleta precisa ter: Disciplina, Disciplina, Disciplina", alerta.

5. Limite

O corpo humano não é apenas uma máquina. "Precisamos conhecer nossos limites e os atletas de alta performance precisam respeitar cada uma das fases e ciclos de treinamento. Chegar ao patamar de um atleta de alta performance leva anos e, para que possamos atingir grandes resultados, muitas vezes levamos nosso corpo ao limite, gerando estímulos para aumento de força, equilíbrio, velocidade, resistência, entre outros".





Porém, é necessário respeitar o tempo que o organismo precisa para se recuperar de cada série de treinamento. Treinamentos pesados e descanso regenerador são imprescindíveis em nossa rotina para realizar as transformações necessárias para nos diferenciarmos dos outros competidores

6. Escolhas

"Para atingir a alta performance é preciso abrir mão de muitas coisas que gostamos como, por exemplo, acordar tarde no final de semana, abrir mão de alimentos que apreciamos, comer em horários determinados as quantidades determinadas pelo nutricionista, não sair à noite, não beber álcool, entre outros pormenores fazem toda a diferença na vida de um atleta".

7. Investimento

Sim, o atleta precisa investir em muitas coisas. Um uniforme ou calçado de qualidade, equipamentos para a prática do esporte e de segurança, alimentação, etc. Cada esporte demanda um investimento específico. Esteja preparado para investir.