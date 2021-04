Campanha 'Conheça os fatos' do Google busca combater fake news na pandemia

Segundo a gigante da tecnologia, materiais que violem políticas de uso são removidos das plataformas (foto: Arnd Wiegmann/Reuters) campanha de combate às fake news durante a pandemia do novo coronavírus, o Google anunciou, nessa quinta-feira (22/4), o lançamento do 'Conheça os Fatos', ação que busca promover maior conscientização sobre o acesso a informações de fontes confiáveis e recursos de qualidade. Em mais umade combate àsdurante ado novo coronavírus, oanunciou, nessa quinta-feira (22/4), o lançamento do 'Conheça os Fatos', ação que busca promover maiorsobre o acesso a informações de fontese recursos de qualidade.









pandemia, a população é bombardeada por uma série de notícias falsas que são disseminadas em questão de segundos, principalmente em grupos de Whatsapp e no Facebook. De acordo com um acreditam em pelo menos uma fake news sobre o vírus no Brasil, ou seja, sete a cada 10 brasileiros são levados a acreditar em informações incorretas sobre a COVID-19. No Brasil, desde o início da, a população é bombardeada por uma série de notícias falsas que são disseminadas em questão de segundos, principalmente em grupos de Whatsapp e no Facebook. De acordo com um estudo realizado pela Avaaz , cerca de 110 milhões de pessoasem pelo menos uma fake news sobre o vírus no Brasil, ou seja, sete a cada 10 brasileiros são levados a acreditar em informações incorretas sobre a COVID-19.





Veja como funciona a campanha ‘Conheça os Fatos’





Na Busca, ferramenta mais usada no mundo para procura de informações, a empresa afirma que, quando uma pesquisa for feita por 'vacina COVID' ou 'vacina coronavírus', os resultados exibirão carrosséis de notícias de fonte jornalísticas sobre o tema, como por exemplo painéis com informações comprovadas acerca do número de doses de imunizantes aplicadas no Brasil, o percentual da população vacinada e dentre outras estatísticas verificadas.





Dentro do aplicativo do Google Notícias, foi criada uma seção dedicada exclusivamente a temas relacionados a COVID-19. Nela, será exibida as principais matérias e reportagens, nacionais e locais, publicações recentes de autoridades de saúde em redes sociais, e uma página especial com fatos e dados atualizados sobre a pandemia no mundo.





Já o Google Maps agora poderá ser usado como um guia sanitário pelos usuários. Segundo a empresa, já estão disponíveis na plataforma dados locais e informações de fontes autênticas sobre prevenção à COVID-19, além de atualizações sobre a pandemia.





Entre os recursos disponibilizados, o que mais chama atenção é para a possibilidade de consulta aos horários de pico, com a previsão de lotação de estabelecimentos, e ainda alertas de mobilidade, que podem, por exemplo, monitorar serviços de transporte, mostrando o nível de aglomeração ou indicando se há limitação de circulação ou necessidade de uso de máscara.





YouTube





Na página inicial e nas buscas relacionadas ao coronavírus do Youtube, vídeos de fontes verificadas, como de especialistas e veículos jornalísticos, serão mostrados no topo dos resultados. Além disso, caso deseje mais informações, o usuário será redirecionado para sites de órgãos oficiais, como Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





especialistas em saúde que criam conteúdo seguro sobre COVID-19 e vacinas. Na Os youtubers Átila Iamarino, Thelminha e Astrid Fontenelle foram listados pelo Google como os principaisem saúde que criam conteúdo seguro sobre COVID-19 e vacinas. Na playlist criada pela plataforma , é possível acessar os vídeos acerca do tema feito por eles e outros comunicadores da internet.





Ainda segundo a empresa, a menos que haja contexto educacional, documental, científico ou artístico suficiente, serão removidos vídeos no YouTube que recomendam o uso de ivermectina ou hidroxicloroquina para o tratamento ou prevenção de COVID-19, fora dos ensaios clínicos, ou que afirmam que essas substâncias são eficazes e seguras no tratamento ou prevenção da doença.