Google anuncia plataforma de coleta de dados em tempo real sobre a COVID-19

A plataforma de banco de dados já esta no ar e pode ser acessada por qualquer pessoa (foto: Introducing Global.health/Google/Reprodução)

A coleta de dados confiáveis sobre o COVID-19 e outros vírus que atingem a sociedade mundial, é um fator fundamental para que cientistas e pesquisadores consigam identificar as intervenções e recursos necessários para evitar que a doença cause maiores impactos na população. Pensando em levar essa proposta de forma efetiva, a Google está lançando uma plataforma aberta de dados epidemiológicos para que pesquisadores rastreiem a propagação de doenças em tempo real.









Os cientistas das universidades estrangeiras já estavam, desde o início da pandemia, coletando dados e informações sobre o vírus para que fossem compartilhados com profissionais da saúde de todo o mundo.





A Google se interessou pela iniciativa e, além de conceder US$ 1,25 milhão em financiamento para a pesquisa, disponibilizou uma equipe de dez fellows (colaboradores) do Google.org em tempo integral e sete voluntários do Google de meio período para ajudar no projeto.





Segundo a equipe responsável pela criação da plataforma, a Global.health “busca contribuir para a prevenção de surtos, municiando autoridades públicas de saúde com informações, e, dessa forma, se tornar essencial na identificação e resposta a futuras epidemias” e já inclui milhões de registros anonimizados de fontes confiáveis em mais de 100 países.





Construindo o futuro





A equipe do Google conversou com pesquisadores e funcionários de saúde pública que trabalham na linha de frente para entender os desafios que enfrentam ao lidarem com bases de dados sobre a doença.





A empresa garante que todos os dados divulgados na Global.health são sigilosos e vêm de fontes abertas de autoridades de saúde pública. Para garantir a veracidade das informações, um grupo de especialistas em dados verificam se as informações publicadas atendem rigidamente os requisitos de qualidade e de anonimato da plataforma.





Em tempos em que há um grande aumento na disseminação de informações falsas, principalmente por meio das ‘Fake News’, a plataforma poderá auxiliar pesquisadores, cientistas e médicos na curadoria de um banco de dados confiável sobre o COVID-19 e, porventura, de outras doenças.