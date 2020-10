Google escolhe Estado de Minas entre grandes da América Latina para nova parceria

Parte da redação do Estado de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press)



A partir desta quinta-feira o conteúdo jornalístico produzido pelo Estado de Minas terá lugar de destaque dentro da plataforma Google Notícias.





O Google News Showcase, chamado no Brasil de “Destaques”, é um novo tipo de experiência de notícias on-line que contará com curadoria editorial de publicações diversas e premiadas.



O intuito é fornecer aos leitores mais informações sobre as histórias que importam e permitir que os editores desenvolvam relacionamentos mais profundos com seu público.





Geraldo Teixeira da Costa Neto, CEO do Estado de Minas festejou o fato de o jornal ter sido escolhido pelo Google para mais uma parceria e disse ter grandes expectativas sobre o novo projeto.





“Minhas expectativas são as mais altas possíveis, porque trata-se de um movimento mundial, liderado pela maior empresa de tecnologia do mundo e que vai colocar os jornais e produtores de conteúdo com credibilidade do mundo inteiro numa rota de crescimento em termos de audiência e de receita. Particularmente, nós do Estado de Minas nos sentimos orgulhosos de termos sido um dos primeiros jornais do mundo a ser convidado para participar deste projeto. Isso nos encheu de orgulho, mas também de responsabilidade. Tanto é que a fase de testes e desenvolvimento foi feita com muito empenho, muito esmero, para entrarmos num nível que imaginamos ser o ideal para essa parceria”, declarou.

Ele exaltou a relação duradoura entre as duas empresas e destacou os números satisfatórios de audiência, advindos do trabalho em conjunto.





“Por falar em parceria, é mais uma etapa importante da parceria histórica que temos com o Google. Uma parceria que surgiu já há algum tempo a gente vem ganhando das duas partes confiança, sinergia e empatia. Temos feito a nossa parte. Tanto é que os números de audiência e faturamento do Estado de Minas e do Uai são bastante expressivos, tornando o nosso projeto um dos mais bem sucedidos de jornais regionais. Não só do país, mas entendo que seja do mundo, pela quantidade de tecnologias, processos e parcerias desse quilate que estamos firmando”, completou.





Para Carlos Marcelo, diretor de redação do EM, a relação é fruto do esforço da equipe de jornalismo e terá, ainda, uma função social contra a disseminação de conteúdos falsos.





“A parceria representa mais um sinal inequívoco da qualidade e relevância do trabalho dos profissionais da redação do Estado de Minas. A notícia, apurada com rigor e precisão, é a mais eficiente vacina que a sociedade tem à disposição contra o vírus das fake news”, afirmou.





Além do Estado de Minas, outros veículos de relevância nacional e regional farão parte do projeto, como Estadão, Band, Folha de S.Paulo, Jovem Pan, Revista Piauí, UOL, Veja, Correio Braziliense, O Dia, entre outros.

Como funciona?

A aba Destaques dentro do Google Notícias é composta por painéis de conteúdos que estarão em feeds personalizados juntos com outros conteúdos classificados por relevância.





Neste espaço, o Estado de Minas e outros veículos irão oferecer aos seus leitores um conteúdo especial, cuidadosamente selecionado pelos editores, contendo narrativas mais profundas e contextualizadas.



O leitor terá a facilidade de navegar por linhas do tempo, bullets e artigos relacionados. Outros elementos como vídeos e áudios virão a seguir.





Assim, as publicações podem também trazer mais detalhes e contexto resumindo uma história complicada, incluindo um infográfico, ou adicionando uma entrevista no centro de uma reportagem mais longa.



Os leitores poderão navegar pelo conteúdo das publicações participantes e optar por seguir suas preferidas e, assim, sempre ver seus conteúdos primeiro no Google Notícias.





“Com Destaques, o Google dá mais um passo para reforçar seus laços com os produtores de conteúdo jornalístico e com os nossos usuários no Brasil. Cada publicação terá uma área dedicada para reforçar sua identidade e voz editorial, atrair novos leitores e gerar mais tráfego para seus sites. Já os usuários ganham acesso livre a mais conteúdo de alta qualidade, selecionado pelo parceiro e licenciado pelo Google”, diz Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google.





Alexandre Magno Pereira Neto, diretor de operações e negócios digitais do EM, explica que a qualidade da produção jornalística continuará sendo o diferencial para os consumidores.





“É um projeto muito importante. Tem tudo a ver com o nosso propósito, que vai muito além das questões econômicas. Essa seleção que vamos disponibilizar na plataforma mostra quanto o Google, essa mega empresa, está preocupado com a produção de conteúdo de qualidade e credibilidade, e reforça ainda mais a importância da nossa existência como empresa. Tenho uma satisfação enorme de poder fazer parte desse momento histórico e tão importante para a nossa indústria”, disse.



Brasil e na Alemanha serão os primeiros países a utilizarem o Destaques, que será expandido progressivamente para outras nações.



Inicialmente, a ferramenta estará disponível no Google Notícias para aparelhos Android. Em breve, será disponibilizada para o sistema iOS e também para outros produtos, como o Google Discover.