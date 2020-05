COVID-19: ferramenta do Google mostra tendência de buscas durante pandemia

(foto: Reprodução/PixaBay) ação para ajudar empresas a entender demandas após a pandemia do novo coronavírus, o Google lançou nesta quinta-feira (28) a página "Categorias em Ascensão no Varejo", que mostra as tendências de buscas por bens de consumo no varejo nacional. Com base no mesmos dados que alimentam o Google Trends, o site fornece insights para marcas e varejistas, que terão acesso às categorias que crescem em interesse de busca, os locais onde vêm crescendo e as consultas associadas a elas, em um movimento inédito. Em umalançou nesta quinta-feira (28) a página ", que mostra as tendências de buscas por bens de consumo noCom base no mesmos dados que alimentam oo site fornece insights para marcas e varejistas, que terão acesso às categorias que crescem em interesse de busca, os locais onde vêm crescendo e as consultas associadas a elas, em um movimento inédito.





Pesquisa encomendada pelo Google e realizada pela Ipsos mostra que 40% dos entrevistados fizeram compras on-line em lojas e em varejistas nos quais não compravam antes da COVID-19. Além disso, um em cada cinco consumidores brasileiros está experimentando marcas que não tinham o costume de usar antes do isolamento. Isso abre uma oportunidade para que, com mais informações sobre os itens mais buscados, as empresas possam aumentar suas vendas.





De acordo com o Google Trends, as empresas já vêm se baseando nos dados, como insights das redes sociais, pesquisas de opinião e até dados próprios, para tomar decisões.



O uso de dados pode ajudar desde a criação de conteúdo sobre determinado item que está em crescimento, para uma ação mais direcionada nas redes sociais, até a guiar uma promoção e impulsionar as vendas de item com alta procura na região onde a empresa atua, além de inspirar o desenvolvimento de novas ideias de produtos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina