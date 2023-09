Fuad diz que, sem subsídio, tarifa do ônibus poderia chegar a R$ 8

440

TV Alterosa nesse sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, Fuad destacou que, sem a medida, a passagem poderia chegar em até R$ 8. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou que o subsídio de R$ 500 milhões para as empresas de ônibus é uma maneira de complementar a defasagem da tarifa, que não tem reajuste efetivo desde 2018. Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitida pelanesse sábado (23/9), em parceria com oe o, Fuad destacou que, sem a medida, a passagem poderia chegar em até R$ 8.





O tema foi o grande assunto em BH durante o segundo semestre, quando a Câmara Municipal e seu presidente, Gabriel Azevedo (Sem partido), entraram em uma cruzada para reduzir o preço da tarifa que havia sido elevada para R$ 6. Em contrapartida ao subsídio milionário aprovado pelos vereadores, ficou acordado que as empresas deveriam cumprir uma série de determinações, como aumentar o número de viagens e cumprir o quadro de horários.

Prefeito afirma que foi preciso o subsídio de R$ 500 milhões para complementar o preço da passagem (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Para atender às determinações da Lei aprovada, as empresas ainda precisam adquirir novos ônibus para aumentar a frota. “O que foi combinado, e está no decreto, foi que nós tínhamos esse segundo semestre de 2023 para nos ajustar e adaptar. As empresas precisam comprar 400 ônibus, 500 ônibus. O ônibus não está na prateleira para vender, tem que mandar fazer e costuma demorar. Estamos fazendo uma transição até o fim do ano, e nós esperamos que, ao fim do ano, essa coisa toda tenha sido resolvida”, disse.





Fuad afirma que a expectativa é ter um sistema melhorado em 2024, mas destaca que não sabe se a tarifa poderá ser mantida em R$ 4,50.





“Nós estamos prevendo no ano que vem, novamente no orçamento, uma complementação de passagem. Temos que avaliar como é que foi esse semestre, porque é um grande projeto piloto de funcionamento. Nós vamos ver os custos que estão correndo, a capacidade da Prefeitura de pagar, como é que a tarifa se posiciona e aí vamos tomar uma decisão. O orçamento já prevê, mas ainda não sabemos se será o suficiente”, completa.





