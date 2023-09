'Vamos revigorar a região do Carlos Prates', diz prefeito de BH, Fuad Noman

440

TV Alterosa nesse sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI. Na iminência de um novo bairro em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman (PSD), destacou que a prefeitura quer "revigorar" a região do antigo Aeroporto Carlos Prates, desativado no início de abril após mais um acidente envolvendo uma aeronave e outra moradia. A declaração foi dada em entrevista ao programa "EM Minas", transmitida pela









O processo, que deve iniciar com a assinatura da cessão do terreno da União para a Prefeitura , percorreu um longo caminho de pressão de associações contrárias ao fechamento do aeroporto até a articulação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No local o governo deve realizar obras de moradia popular pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.



Prefeito diz que atualmente área do antigo Carlos Prates carece de serviços públicos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



“Preciso deixar claro que não foi o prefeito que fechou o aeroporto. Quem fechou o aeroporto foi o Governo Federal, eu só aproveitei já que vão fechar, me dá o terreno . E o terreno vai ser usado para virar moradia para pessoas carentes”, disse.





Fuad ainda acredita que esse é um dos projetos mais importantes e que será um marco para Belo Horizonte. “Graças a Deus eu sou o prefeito neste momento e vou poder deixar isso como legado”, completa.









