Fuad diz que disputas na Câmara de BH prejudicam a cidade

TV Alterosa nesse sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o chefe do Executivo belo-horizontino afirma que não interfere nos problemas, mas é preciso que o Legislativo volte a avançar. O prefeito Fuad Noman (PSD) afirmou que as disputas internas da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) estão prejudicando a cidade. Em entrevista ao programa "EM Minas", transmitido pela nesse sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o chefe do Executivo belo-horizontino afirma que não interfere nos problemas, mas é preciso que o Legislativo volte a avançar.





Fuad afirma que não interfere nas disputas internas da Câmara de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Câmara sofre com um imbróglio envolvendo seu presidente, vereador Gabriel Azevedo (Sem partido), alvo de um processo de cassação e outro de destituição, ambos por quebra de decoro parlamentar e abuso de poder. Ocorre que com a pauta travada, os vereadores e a Prefeitura entraram em um acordo para que sessões plenárias extras sejam convocadas para apreciar projetos de interesse da cidade.

Pelo regimento interno, a Câmara só pode votar em plenário nos primeiros dez dias úteis de cada mês, mas quatro sessões extraordinárias devem ser convocadas nesta semana. Entre as matérias que devem ser apreciadas, estão recursos da Lei Paulo Gustavo, Piso da Enfermagem, programa de Alimentação Escola, e outros recursos de emendas federais e estaduais.





interna corporis [que devem ser resolvidos pelo regimento interno]. Estou afastado porque não faz parte da nossa competência intervir na Câmara, mas torço para que resolvam rapidamente”, completa. Fuad, que tem cultivado uma relação conturbada com Azevedo , afirma que não interfere na disputa entre os vereadores, pois não seria competência da prefeitura. Eu não estou interferindo, porque acho que o problema na Câmara é um problema[que devem ser resolvidos pelo regimento interno]. Estou afastado porque não faz parte da nossa competência intervir na Câmara, mas torço para que resolvam rapidamente”, completa.





